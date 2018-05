Fraude met CO2-emissierechten: eis 5 jaar cel en boetes

Tegen twee Pakistaanse halfbroers is bij verstek vijf jaar cel en boetes van een miljoen euro geëist voor grensoverschrijdende btw-fraude met CO2-emissierechten. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het duo dat zij een criminele organisatie vormen met als doel belastingfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en het witwassen van de inkomsten.

De verdachten van 46 en 35 jaar werkten vanuit Dubai, waar ze zich vermoedelijk nog altijd schuilhouden. Ze deden op papier zaken met bedrijven van de organisatie in Dubai, Zwitserland, Hongkong en zeven EU-lidstaten, waaronder Nederland. De Nederlandse schatkist is daarbij in zes weken tijd voor €6,5 miljoen benadeeld. De schade in andere landen is vele malen hoger.

Schijntransacties

De organisatie incasseerde volgens het OM de btw bij schijntransacties van de CO2-emissierechten op de Climex-beurs in Amsterdam, terwijl de eerste Nederlandse bv in de handelsketen geen btw afdroeg. Volgens de officier van justitie zijn de twee heel lang bezig geweest om de fraude voor te bereiden. ‘De handel was een gecreëerde schijnwerkelijkheid enkel en alleen om btw te incasseren’, zei de officier.