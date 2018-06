Buitenland steekt minder geld in Nederland

Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is vorig jaar gedaald naar 339. In 2016 waren er nog 409 investeringen van over de grens, aldus EY in de eigen Barometer Nederlands Vestigingsklimaat. De investeringen leverden vorig jaar ruim 8.500 banen op. In Europa wordt alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk meer geïnvesteerd door buitenlandse partijen.

Hoewel het lijkt of de animo voor vestiging in Nederland is gedaald, blijkt het omgekeerde het geval, zegt EY. “Het vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar verder toegenomen. 52% van de internationale investeerders verwacht de komende drie jaar een verdere verbetering van het vestigingsklimaat, 3% meer dan een jaar geleden.” In ons land zijn het vooral de Verenigde Staten (88 projecten) en China (38 projecten) die investeren. Duitsland, België en Frankrijk investeerden minder, terwijl India vorig jaar het aantal investeringen ruim heeft verdubbeld tot 21 (10).

Nederland vierde in EU

In Europa ging het aantal investeringen met 10% omhoog tot 6.653. Nederland bezet de vierde plaats op de ranglijst van landen met de meeste inkomende investeringen, achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Die drie landen nemen 50% van alle inkomende investeringen in Europa voor hun rekening. “Van een negatief Brexit-effect lijkt vooralsnog geen sprake gezien de stijging van het aantal investeringen in het Verenigd Koninkrijk met 5,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook Frankrijk maakte een groei door: het aantal investeringsprojecten groeide van 779 naar 1.019.” De meeste bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn (80%), denken niet aan een verhuizing vanwege de Brexit. Wie het wel overweegt, denkt in 13% van de gevallen aan Nederland als uitwijkmogelijkheid.

Buitenlandse investeerders kijken vooral naar Amsterdam: dat is goed voor 152 investeringsprojecten en 45% van het investeringsvolume. Daarna volgen Den Haag en Rotterdam met allebei 42 projecten. Amsterdam is in Europees verband de op vier na aantrekkelijkste stad voor investeerders.

Fiscaal aantrekkelijk

Het vertrouwen in het prettige fiscale klimaat van Nederland is hoger dan ooit: dat is aanwezig bij 81% van de investeerders, tegen 67% in 2017. Wel is de waardering voor de digitale infrastructuur wat teruggelopen: van 81% naar 76%. Nederland moet vooral kiezen voor ondersteuning van hightech en innovatieve bedrijvigheid, vindt 52% van de ondervraagden. Ontwikkelen van kennis en vaardigheden (28%) en het verlagen van de arbeidskosten (24%) staan ook op het verlanglijstje.