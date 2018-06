Hoe profiteert u als accountant van standaarden SBR, UBL & RGS?

Standaarden voor de accountant bestaan er volop en kunnen leiden tot meer efficiency, meer winst en meer succes. Toch gaat adoptie door de markt langzaam, constateert René Otten van Accept Development.

Op 18 juni 2018 is er wederom zoals gebruikelijk in Spant! in Bussum een ledenvergadering van de NBA. Op de agenda staat onder meers ‘Vernieuwingsagenda accountantsberoep’. In dit stuk is ook een onderdeel opgenomen ‘Vernieuwende kracht: blijvend oriënteren op de toekomst’. Het onderdeel ‘standaardisatie’ krijgt hierin een belangrijke plek.

De standaardisatieonderdelen die hierin genoemd worden, zijn: SBR, UBL en RGS. Met alle respect, genoemde zaken zijn niet direct vernieuwend te noemen. Ze zijn al enige tijd beschikbaar voor de markt. De adoptie ervan laat te wensen over. Dit ondanks dat de vakliteratuur al jaren schrijft dat:

de jaarrekening een commodity is dan wel op korte termijn zal gaan worden;

het business model van een accountantskantoor op de schop moet;

de accountant als data-integrator het nieuwe toverwoord zal moeten zijn.

Laat ik RGS en SBR er eens even uitpikken. Met deze twee onderwerpen ben ik al jaren bezig en betrokken. Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om RGS 3.0, alsmede de RGS-taxonomie, mee te ontwikkelen en heb daarnaast veel optimalisatiewerkzaamheden verricht inzake de SBR-taxonomieën.

Referentie Grootboek Schema

RGS is een kansrijk initiatief voor accountants en hun digitale snelweg. Het is een ‘referentieschema’ wat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens;

Een systematiek wat zorgt voor een unieke koppeling tussen de verschillende financiële administraties en overige systemen. En die systemen kunnen dan gebruikt worden voor het maken van specifieke SBR-verantwoordingsrapportages, maar ook voor benchmarking en dashboard;

Stelt accountantskantoren in staat om hun eigen processen veel beter in te richten en koppelingen tussen softwarepakketten te standaardiseren. Hierdoor zijn ze flexibeler en kunnen een veel betere informatiepositie over klanten heen Dat helpt hen weer bij het beter bedienen van klanten;

Boekhoudpakketten zijn al digitaal. Dat geldt ook voor rapportagepakketten en salarispakketten. Maar het is moeilijk om onderling uit te wisselen. Dat kan dus wel met RGS. Het zijn in feite codes waarmee je de software aan elkaar kunt koppelen. Dit is een enorme innovatie voor accountants, waarmee ze hun klanten ook beter kunnen bedienen.

RGS-taxonomie

Om de keten te complementeren is de RGS-taxonomie gepubliceerd. Dezetaxonomie draagt zorg voor een gestandaardiseerde koppeling tussen de RGS-codes en de SBR-concepten. Gezien het feit dat op basis van RGS (3.0) en SBR (NT12/BT12) deze RGS-taxonomie beschikbaar is, biedt dit de volgende kansen;

Indien RGS is geïmplementeerd in de financiële administratie, heeft men op basis van een exportbestand direct de mogelijkheid om een diversiteit aan SBR- rapportages aan te maken zoals;

o KvK-stukken (inrichting- en publicatiestukken) Micro – Klein – Middelgroot;

o Kredietrapportage t.b.v. de banken voor Micro – Klein – Middelgroot;

o CBS-statistieken.

SBR is aan de bron nu daadwerkelijk mogelijk. Doordat RGS in de financiële administratie is opgenomen, kan een softwareleverancier middels het gebruik van de RGS-taxonomie SBR-rapportages direct vanuit de financiële administratie opmaken. Voor de rapportages inzake Micro en Klein, toch ongeveer 85% van de rapportages in Nederland, is dat zeer goed

Er is een gestandaardiseerd uitwisselformaat in de keten aanwezig, zodat verschillende applicaties in de keten, hiervan gebruik kunnen maken en in hetzelfde formaat tot verdere uitbreiding en veredeling van informatie kunnen overgaan.

De accountant kan op basis van deze gestandaardiseerde informatie zijn werkproces en diensten efficiënter en betrouwbaarder Dit zou dan de opmaat moeten zijn naar het verder standaardiseren van meer x, ook niet financiële, data. Wat tot nieuwe diensten kan leiden.

Oplossingen Accept

Accept Development heeft in een vroeg stadium op bovenstaande ontwikkelingen geanticipeerd. Op basis van genoemde standaarden zijn producten ontwikkeld welke momenteel al breed afzet hebben gevonden, met name in de top 30 kantoren. Het feit dat m.i.v. dit jaar (2018) de accountant ook de deponeringsstukken Middelgroot verplicht in SBR moet aanreiken, hebben deze ontwikkelingen versneld en meer inhoud gegeven. Dit ter ondersteuning van zowel de accountant als de klanten van de accountant die de jaarstukken zelf wensen op te maken. De oplossingen die Accept hiervoor aanbiedt zijn;

SBR Toolbox: hiermee kan de gebruiker zijn financiële data middels een gebruikersvriendelijk mappingsmechanisme koppelen aan RGS. Een export uit de SBR Toolbox kan worden aangereikt aan de SBR Verwerker.Indien de gebruiker zijn saldibalans beschikbaar of opgemaakt heeft in Excel kan men in het werkblad een kolom RGS toevoegen en de output hierna aanreiken aan de SBR Verwerker

Tot slot biedt de SBR Verwerker uiteraard de functionaliteit om een xbrl-document aan te maken wat aangeboden kan worden aan derden.

Om het werkproces verder te ondersteunen heeft u de mogelijkheid om de opgemaakte verklaring in xbrl toe te voegen en ook om de digitale handtekening aan het document toe te voegen. Hierdoor heeft u een volledig beeld van alle onderdelen van het proces in één document wat u t.b.v. uw dossier kan exporteren naar een HTML- dan wel PDF-document.

Tot slot kunt u de SBR-documenten (met digitale handtekening) aanbieden ter accordering naar een portaal van uw keuze.

Alle functionaliteiten kunnen als geheel afgenomen worden, maar ook als afzonderlijke webservices. Op deze wijze heeft u de mogelijkheid om gewenste functionaliteiten in uw werkproces dan wel software op te nemen.

Verbreding en verdieping gebruik standaarden

We zien momenteel veel activiteiten tot verbreding en verdieping van gebruik van deze standaarden. Hierbij valt de denken aan; woningcorporaties, horeca, zorginstellingen, overheid, vastgoed taxaties, lease, standaard bankverklaring, et cetera. Om die reden steunt de NBA projecten als SBR, UBL en RGS. NBA heeft hiertoe ook allerlei initiatieven genomen. Met hun programma Standaardisatie Financiële Administraties (RGS 3.0) is al een startschot voor het thema “vernieuwende kracht” gegeven. Met het MKB-programma (‘vertrouwd adviseur’) starten ze nog vóór de zomer. Na de zomer stelt NBA de Accounttech-groep in die als aanjager gaat fungeren voor de innovatie-agenda.

Het is nu aan u om de handschoen ook op te pakken en deze ontwikkelingen inhoud te geven en te ondersteunen. En daarmede uw diensten verder te professionaliseren en nieuwe diensten aan uw klanten te kunnen aanbieden.

Wij zijn er klaar voor en ondersteunen u graag met uw innovatieve en vernieuwende weg!