Belastingadvieskantoor Blom en BVVA samen verder als Acta Synergia Nijkerk

Belastingadvieskantoor Blom en BVVA Administratieconsultants & Belastingadviseurs, beide gevestigd in Nijkerk, zijn per 1 juni jl. samengegaan onder de naam Acta Synergia B.V. Onder deze vlag bedient het nieuwe kantoor een breed samengestelde MKB-klantenportefeuille, waarbij het accent geleidelijk nog wat meer zal opschuiven van administratieve dienstverlening en het jaarwerk naar fiscale advisering en financiële planning.

Kantoren hebben verschillende redenen waarom ze met elkaar samen verder willen gaan. In dit geval waren zowel Belastingadvieskantoor Blom als BVVA op zoek naar inhoudelijke versterking als naar uitbreiding van hun klantenportefeuille. Voor Belastingadvieskantoor Blom speelde daarbij ook mee dat compagnon Rein Ooms zijn werkzaamheden voor het kantoor helaas noodgedwongen moest neerleggen wegens gezondheidsredenen.

Vergelijkbare cultuur, nieuw enthousiasme

René Blom: “Wij vonden mede daardoor dat de tijd rijp was om een nieuwe weg in te slaan. BVVA was voor ons een heel geschikte partner, omdat zij ook focussen op het MKB in Nijkerk en omgeving en graag dicht bij de klant staan. Maar uiteraard is dat niet genoeg voor een vruchtbare samenwerking; je moet ook qua cultuur voldoende met elkaar matchen om er een succes van te kunnen maken. Ik denk dat onze culturen heel vergelijkbaar zijn; geen jasje-dasje, maar no-nonsense, mouwen opstropen.”

Marco van Veldhuizen (voormalig BVVA): “Ik merk dat ons besluit om samen door te gaan als Acta Synergia een boost geeft aan alle medewerkers. Er ontstaat nieuwe energie, enthousiasme en behoefte om te vlammen met ons nieuwe kantoor. Iedereen heeft er zin in.” Acta Synergia B.V. is gevestigd aan de Melkrijder 14a in Nijkerk, de directie wordt gevormd door mr. René Blom FFP CFP en Marco van Veldhuizen RBC. Het team inclusief directie bestaat uit 6 medewerkers.