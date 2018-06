Coffeeshop ‘geplukt’ wegens geheime voorraad

Het Openbaar Ministerie heeft de ontnemingsprocedure bevestigd, maar gaat niet in op bedragen. de procedure heeft betrekking op de geheime stash van de coffeeshop, waar een extra voorraad softdrugs was verstopt. De politie heeft die plekken in Den Bosch (2011) en in Tilburg (2014) ontdekt. Het gerechtshof oordeelde in 2015 dat de voorraadplaats in Den Bosch noodzakelijk was om de coffeeshops in de stad van waren te voorzien. Er werd geen straf opgelegd.

Plukken

De zaak over de voorraadplaats in Tilburg is nog niet behandeld. Als de gedoogvoorwaarden inderdaad zijn overtreden, dan heeft de coffeeshopketen volgens het OM-onderzoek in totaal meer dan €20 miljoen illegaal omgezet. Advocaat Smeets benadrukt dat het om de omzet gaat en niet om de winst. De ontnemingsprocedure voor de Brabantse coffeeshops kan belangrijke jurisprudentie opleveren voor soortgelijke bedrijven. Coffeeshops die een rechterlijk pardon krijgen, kunnen alsnog ‘geplukt’ kunnen worden.