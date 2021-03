Ontnemingsvordering afgewezen in zaak waarin belastingambtenaar 19,5 miljoen wegsluisde

De rechtbank Gelderland heeft een vordering van 20 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel afgewezen in een zaak waarin een Duivense belastingambtenaar 19,5 miljoen euro belastinggeld naar Turkije wegsluisde. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de betrokken (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.

Dividendbelastingaanslag

De Duivense belastingambtenaar, die al ruim 30 jaar bij de Belastingdienst werkte, bedacht een constructie waardoor in 2014 een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd gestort op de bankrekening van een Griekse horecaondernemer (60) die ook in het complot zat. Dat geld werd vervolgens door een Turks familielid van de Griekse Nederlander onmiddellijk doorgesluisd naar bankrekeningen in Turkije. De belastingambtenaar en de Turk reisden naar Turkije, maar daar ging die laatste er met 1,5 miljoen euro vandoor.

Celstraffen

De Duivenaar zag zich daarop genoodzaakt om met lege handen terug te keren naar Nederland. Daar werd hij samen met de Grieks-Nederlandse handlanger opgepakt en de twee werden tot respectievelijk 4 jaar en 3 jaar en 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor hun aandeel in de belastingfraude. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch sprak begin dit jaar uit dat de bv waarvan de rekening werd gebruikt om het geld naar Turkije door te sluizen een navorderingsaanslag vpb van 19,5 miljoen euro niet terug hoeft te betalen aan de Belastingdienst.

Nieuwe vordering

In de zaak bij de rechtbank Gelderland vorderde de officier van justitie nu een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel van 2 personen en 3 rechtspersonen die op 5 juli 2018 werden veroordeeld voor medeplegen van verduistering van geld en/of medeplegen van witwassen. Van de 19,5 miljoen euro was ruim een ton overgemaakt naar de rekening van 1 van de nu aangeklaagde rechtspersonen. De rest van het bedrag werd overgemaakt naar 2 rekeningen in Turkije. Een deel van het geld is daar omgezet in goud.

De officier van justitie diende een vordering van 20 miljoen in. De officier ging er daarbij vanuit dat het goud dat in Turkije met het geld was gekocht in waarde is vermeerderd. De vorderingen zijn op 10 maart 2021 op zitting behandeld. In een aantal zaken is een beroep gedaan op het ne bis in idem beginsel. Dat houdt in dit geval in dat het wederrechtelijk verkregen voordeel niet 2 keer (in Nederland en Turkije) kan worden ontnomen. De rechtbank oordeelt dat er in Turkije hierover geen beslissing is genomen en dat de officier de vorderingen mocht indienen.

​ Ruim 1 ton in beslag genomen

De rechtbank stelt vast dat 1 rechtspersoon ruim een ton op de rekening kreeg bijgeschreven. Dat geld is in de strafprocedure in beslag genomen en bij vonnis van 5 juli 2018 verbeurd verklaard. Om die reden stelt de rechtbank de betalingsverplichting vast op 0 euro.

Geen financieel voordeel

De rechtbank oordeelt verder dat de 2 personen en 2 andere rechtspersonen geen voordeel hebben gehad. Uit het dossier blijkt namelijk niet dat de veroordeelden de beschikking hadden over het geld of dat zij daar financieel op vooruit zijn gegaan. Ook blijkt niet dat zij gemachtigd zijn op de (Turkse) rekeningen. Daarom wijst de rechtbank de vorderingen van de officier van justitie in deze zaken af.