‘ICT overheid zeker €1 miljard duurder’

ICT-projecten bij de overheid duren langer en kosten veel zeker €1 miljard meer dan oorspronkelijk de bedoeling was, concludeert het FD, dat een inventarisatie maakte van 125 recente ICT-projecten bij de overheid.

De kosten worden gemiddeld met 36% overschreden en de uitloop is gemiddeld 37%. Samen zouden de projecten rond de €2,5 miljard moeten kosten, maar inmiddels is dat bedrag al opgelopen tot zo’n 3,5 miljard. Sommige vallen zelfs twee keer zo duur uit als begroot, aldus de krant. Het FD noemt de eigen schattingen ‘conservatief’, en vermoedt dat de werkelijke overschrijdingen nog hoger liggen. En de lijst bevat niet alle ICT-problemen bij de overheid staan erop. Veel problemen bij de Belastingdienst bijvoorbeeld hebben te maken met het in de lucht houden van bestaande, slecht functionerende systemen.