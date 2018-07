Politie: luxe boot ideaal witwasvehikel

Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft op basis van een rapport van politie Midden-Nederland dat witwassen met een boot als vehikel ‘kinderspel’ is.

De politie pleit om die reden voor een registratieplicht en een algemeen registratieregister, zodat het voor criminelen lastiger wordt een boot aan te schaffen met zwart geld. Het botenregistratiesysteem in Nederland rammelt naar verluidt aan alle kanten. ‘Een eldorado voor boeven’, schrijven de onderzoekers in hun conclusie. Het register is volgens de politie ‘vervuild en verouderd’. ‘Zo komt het dat er in het register 400.000 snelle motorboten staan ingeschreven, terwijl er maar zo’n 50.000 in Nederland zijn.’ De boten blijken in de praktijk niet in beslag te nemen, doordat vanwege de tekortkomingen in het register vaak niet te achterhalen is of een crimineel eigenaar is van het vaartuig.