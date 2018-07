Scheidend PWC-baas Van Mierlo mist nuance in kwaliteitsdiscussie

PWC stuurt al tien jaar niet meer op winst. ‘Er is gestuurd op kwaliteit, diversiteit en hoe we met onze mensen omgaan’, zegt scheidend bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PWC in het FD.

Van Mierlo zegt in de krant dat hij de afgelopen jaren de nuance gemist in de discussies over de rol van accountants. ‘Het gaat om incidenten, die soms al van tien jaar geleden zijn. We hebben sindsdien heel veel maatregelen genomen. Het beeld bestaat dat wij te dicht op onze klanten zitten omdat we ze niet alleen controleren, maar ook nog adviesdiensten verkopen. Maar dat beeld is volstrekt onjuist. Dat doen we al zes, zeven jaar niet meer.’

Hardere accountants

Volgens Van Mierlo zijn accountants harder geworden naar hun klanten. ‘Zij zeggen veel eerder wat wel en niet kan. Als accountants discussie hebben met hun klanten beslissen ze ook niet meer in hun eentje. Accountantsorganisaties hebben een interne afdeling die meekijkt met de accountant, het bureau vaktechniek. Bij vaktechniek zaten tien jaar geleden drie, vier man. Nu zijn dat er vijftig.’

Volgens hem is er ‘geen andere sector die zichzelf 53 maatregelen oplegt. We hadden ook met vijf maatregelen kunnen komen. Er wordt ook gezegd dat we niet kunnen aantonen dat de maatregelen werken. Maar neem nou de invoering van onafhankelijke raden van commissarissen bij de accountantskantoren. Heel veel bedrijven hebben onafhankelijke commissarissen. Waarom zouden ze die hebben als dat niet werkt? Of neem de invoering van de clawback-maatregel, waarbij partners een deel van hun inkomen in moeten leveren als ze fouten maken. Dat vindt men in de hele wereld een goede maatregel. Dan zal dat voor Nederlandse accountants toch ook wel gelden?’

Kwaliteitssysteem

Van Mierlo wil dat de AFM op een andere manier toezicht gaat houden, gericht op het kwaliteitssysteem zelf. PwC besloot twee jaar geleden om een door de AFM opgelegde boete aan te vechten bij de rechter en kreeg gelijk. De AFM pakt een paar controledossiers, constateert fouten en concludeert dan dat de kwaliteitsbewaking bij de accountantsorganisatie niet deugt. Die conclusie gaat volgens Van Mierlo te ver.