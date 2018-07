Welles nietes: ‘Nederland in top 5 van fiscale dieven’

Is Nederland nou wel of niet een belastingparadijs? Het kabinet ontkent dat ten stelligste, maar een onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek The National Bureau of Economic Research (NBER) zet Nederland wel degelijk op het lijstje van fiscale vluchthavens. In de Top Vijf zelfs, weet het FD te melden.

Drie vooraanstaande economen stellen dat een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen, in Nederland terechtkomt. Uit hun studie die vorige maand verscheen op de site van The National Bureau of Economic Research (NBER), het toonaangevende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek, blijkt dat Nederland in 2015 nog een bijzonder populaire bestemming was voor multinationals die hun belastingdruk wilden verlagen.

Verschuiven op papier

Volgens de onderzoekers, die zich zeggen te baseren op nieuwe macro-economische data, verschuiven multinationals bijna 40% van de winsten die zij buiten hun thuisland behalen, op papier naar belastingparadijzen. Zo ‘verdween’ in 2015 ruim $600 miljard aan winsten die multinationals kunstmatig verplaatsten. Een niet onaanzienlijk deel daarvan, namelijk $57 miljard, vloeide naar Nederland. Volgens de onderzoekers, Gabriel Zucman van de universiteit van Berkeley (foto) en Thomas Torslov en Ludvig Wier van de universiteit van Kopenhagen, behoort Nederland hiermee thuis in het lijstje met onder andere Ierland, Singapore en Bermuda. Het tegenargument dat buitenlandse bedrijven in Nederland de normale vennootschapsbelasting betalen, vinden de economen ongeloofwaardig. Zij becijferen dat Amerikaanse dochterbedrijven in 2015 effectief niet meer dan 12% winstbelasting in Nederland betaalden. Amerikaanse multinationals ontlopen volgens de studie de meeste belasting. Zij zijn goed voor de helft van de winsten die in belastingparadijzen landen. Europese multinationals nemen 30% voor hun rekening.

De landen van de Europese Unie die geen belastingparadijs zijn en de ontwikkelingslanden trekken daarmee aan het kortste eind. Van de verschoven winsten komt circa 35% uit de EU. Hierdoor zouden de Europese landen naar schatting 20% winstbelasting mislopen. Belastingverlaging om ontwijking tegen te gaan is niet effectief, beweren de onderzoekers. Ze zijn keihard in hun oordeel: landen met hogere heffingen die hun tarieven verlagen stelen in feite inkomsten van elkaar, zónder dat dit tot extra investeringen leidt.