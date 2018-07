Telefoon helpdesk roodgloeiend door AVG-vragen

De telefoon van de NBAhelpdesk heeft de afgelopen maanden roodgloeiend gestaan als gevolg van vragen over de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG. De NBA meldt dat de servicedienst het eerste half jaar meer dan duizend keer benaderd is met vragen over de AVG.

De nieuwe privacyregelgeving is op 25 mei 2018 ingegaan. Zowel vóór de ingangsdatum als daarna riep de nieuwe regelgeving vragen op bij accountantskantoren. Het overgrote deel van de vragen ging over de te nemen maatregelen voor het eigen kantoor en over de verwerkersovereenkomsten.