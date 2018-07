Zakelijke dienstverlening groeit sneller dan economie

Volgens cijfers van het ING Economisch Bureau groeit de sector zakelijke dienstverlening al vijf jaar sneller dan de economie. “De investeringen van bedrijven nemen in 2018 verder toe en voor de dienstverlening belangrijke afnemers groeien verder. Het vertrouwen onder zakelijke dienstverleners ligt dan ook op recordniveau.”

De verwachting is dat de zakelijke dienstverlening dit jaar uitkomt op een volumegroei van 4,5%. Meer dan de verwachte BBP-groei van 2,8%, maar iets lager dan in 2017. Toen kwam de groei uit op 4,8%. Ook voor 2019 denkt ING dat de zakelijke dienstverleners hard blijven groeien. De inschatting voor volgend jaar is een plus van 3,5%, tegen 2,5% groei voor het BBP. De snelste groeiers zijn de uitzendorganisaties. “Binnen de kennisintensieve zakelijke dienstverlening blijft advisering een belangrijke groeidriver, waarvan onder meer de organisatieadviesbureaus en de accountantskantoren de vruchten plukken.” De accountancy hoort niet bij de grootste groeiers in de sector, zegt sectoreconoom zakelijke dienstverlening Ferdinand Nijboer van ING. “Maar de accountantskantoren zijn dit jaar wel weer op het niveau van voor de crisis beland.”

Vertrouwen op recordniveau

Parallel aan de groei is het ondernemersvertrouwen hoog. Van de specialistische zakelijke dienstverleners gaf in het tweede kwartaal 19% aan dat het economisch klimaat was verbeterd, vergelijkbaar met de verwachting van de overige zakelijke dienstverleners. Daarmee ligt het vertrouwen volgens ING op recordniveau. Een op de vier ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwacht meer personeel aan te trekken, maar door de krappe arbeidsmarkt ervaart een op de drie zakelijke dienstverleners het lastig kunnen vinden van personeel als een groeibelemmering. In het eerste kwartaal groeide het aantal werknemers in de sector met 27.000. Via de uitzendbranche kwamen daar nog eens 66.000 banen bij.