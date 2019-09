NBA pr-campagne: Nederland rekent op zijn accountants

De NBA is deze week met een mediacampagne begonnen om het beeld van accountants bij het grote publiek te versterken, te verbeteren, of hoe je het wilt noemen. Een campagne die uitlegt wat accountants doen en waarom vind ik een goede zaak. Ik ben er redelijk van overtuigd dat veruit de meeste accountants deugen en hun werk eigenlijk gewoon – best wel – goed doen. Dat laat onverlet dat je een stevig gesprek kan en moet voeren over wat er niet goed gaat en ging. En dan maakt het niet uit of het over Imtech, Vestia of waarderingsfouten bij een lokale MKB-onderneming gaat. Dat zien we dan we terug in de media, bij de rechters, bij de AFM en bij de Accountantskamer. Daar schrijven wij natuurlijk ook graag over. Artikelen over tuchtrecht worden goed gelezen. Sensatiezucht of ‘oeps, zo’n fout moeten wij niet maken.’ Het maakt mij niet zo veel uit. Feit is wel dat er zo heel transparant op tafel ligt wat er in een sector fout kan gaan. En dan trek ik persoonlijk de conclusie dat het aantal incidenten gelukkig mee valt. En ik heb ooit Accountantskamervoorzitter Michiel Werkhoven iets soortgelijks horen roepen. Dat mag best wel benadrukt worden. Om die reden vind ik de campagne die de NBA deze week heeft opgestart een goed idee.

We constateren dat accountants in essentie hun werk goed doen. Dat blijkt ook nog eens treffend uit de uitspraken van de rechter inzake de boetes voor de Big Four. KPMG en Deloitte hebben toen – misschien onder het motto: als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten – braaf de boetes betaald. EY en PwC hebben dat niet gedaan en wat gebeurt er? In feite trekt de rechter de conclusie: toezichthouder AFM stelt onterecht dat accountants hun werk niet goed doen!

Dat de NBA in het verlengde daarvan nu met een campagne komt die op het maatschappelijk belang van accountants ingaat en dat uitlegt vind ik een goede zaak. De campagne dient een breed publiek. Je kunt kritiek hebben op de gekozen media: FD, BNR en Radio 1. Je zou willen roepen: trek het breder. Ook de Telegraaf, Radio 2 of 538. Het zal waarschijnlijk met middelen te maken hebben en dus met het gegeven dat je 1 euro maar 1 keer uit kan geven. Dat zijn dan weer rekensommetjes die iedere accountant je zal bevestigen en waarbij iedere accountant je waarschuwt wanneer hij ziet dat je die 1 euro 2 keer wil uitgeven. Dat kan niet!

Frans Heitling