‘Meer rechtszaken door lagere aftrek alimentatie’

De verlaging van de aftrek van de partneralimentatie volgend jaar zal tot veel rechtszaken leiden. Daarvoor waarschuwt de notariële specialistenvereniging EPN in het AD. Ex-echtgenoten gaan bij de rechter massaal een lagere partneralimentatie eisen vanwege de aftrekbeperking, is de verwachting.

De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagd van 51,95 procent naar uiteindelijk 37 procent in 2023. Die afbouw is vastgelegd in het Belastingplan 2019. Doel van de maatregel is een beperking van de hoeveelheid aftrekposten bij de huidige inkomstenbelasting.

Alimentatieplichtigen gaan als gevolg daarvan honderden tot duizenden euro’s meer belasting betalen, waardoor velen de alimentatie niet meer of veel moeilijker kunnen opbrengen, verwacht notaris en bestuurslid en woordvoerder van EPN Aniel Autar.

Ongewenst effect

Autar denkt bovendien dat de maatregel uiteindelijk niet veel zal opleveren en mensen vooral in problemen brengt. Als – vaak goedverdienende – mannen met succes een rechtszaak aanspannen over de hoogte van de alimentatie zullen uiteindelijk vooral hun voormalige echtgenoten de gevolgen van de maatregel dragen. Als die alimentatiegerechtigde ex-partners als gevolg van hun inkomensachteruitgang meer zorg-, huur en andere toeslagen aanvragen, gaat dat de schatkist uiteindelijk juist meer geld kosten. Bovendien zouden de duizenden rechtszaken die de beperking van de fiscale aftrek naar verwachting oplevert, zorgen voor een forse verhoging van de werklast voor de rechtspraak, met ook weer extra kosten als gevolg.

Inkomensoverdracht in plaats van -vermindering

Belastingadviseur Frank van den Barselaar wijst in het AD bovendien op een denkfout bij het kabinet. Dat ziet de alimentatieaftrek namelijk als inkomensverminderende aftrekpost, net als bijvoorbeeld studiekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten. Van den Barselaar: ‘Dat klopt niet, het is een stukje inkomensoverdracht: wat de betaler minder aan belasting hoeft te betalen, gaat naar de ontvanger.’

Bron: AD/ANP