AFM legt bestuurder Vastgoedfonds Nederland last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten meldt op 30 augustus een last onder dwangsom te hebben opgelegd aan de heer S.E.M. Raedts, bestuurder van Vastgoedfonds Nederland B.V. (Vastgoedfonds Nederland).

Raedts moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties van Expat Real Estate Fund IV B.V. (EREF IV).Als hij dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij €5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van €50.000.

Vastgoedfonds Nederland biedt obligaties van EREF IV aan. Met de gelden van de obligaties wordt volgens het investeringsmemorandum geïnvesteerd in appartementen en studio’s in de Randstad en de exploitatie ervan. De AFM heeft waargenomen dat geen onroerend goed op naam van EREF IV of op naam van de Stichting Deelnemers Expat Real Estate Fund IV in het Kadaster is geregistreerd. Beleggers zijn hierover niet geïnformeerd door Vastgoedfonds Nederland. Ook is geen (duidelijk vindbare) informatie verstrekt over de besteding van de investeringsgelden. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd.

Bron: AFM