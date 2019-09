PERSONALIA: voormalig Managing Directeur Deutsche Bank Nederland Thomas de With naar Finturi

De in Den Haag gevestigde startup Finturi kondigt aan dat Thomas De With is toegetreden tot haar adviesraad. Finturi biedt een innovatief platform voor het financieren op basis van facturen.

Thomas brengt meer dan 2 decennia aan kennis en ervaring in corporate- en investment banking met zich mee, meldt Finturi. In die periode heeft hij, binnen de financiële sector, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau gewerkt.

“We zijn trots om Thomas te verwelkomen in onze adviesraad. Zijn ervaring in het leiden en bouwen van fintech-bedrijven, samen met zijn ‘track-record’ in de financiële sector in binnen- en buitenland, is van grote waarde voor Finturi ”, aldus Johannes Brouwer, CEO van Finturi.

Thomas is momenteel betrokken bij verschillende bedrijven in Nederland, waaronder Crowdpartners en RatingPartners. Deze beide organisaties bieden financiële en risico-adviesdiensten voor het MKB. Voordat hij zijn eigen bedrijf begon, was Thomas directeur bij Deutsche Bank, waar hij 20 jaar heeft gewerkt. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit en INSEAD. Thomas is een ondernemer met een sterke focus op fintech en wil innovatie in het financiële ecosysteem bevorderen. Tevens is Thomas commissaris bij verschillende bedrijven.

“Op basis van mijn ervaring met het leveren van op debiteuren gebaseerd werkkapitaal, ben ik enthousiast over Finturi’s ‘state-of-the-art’ platform dat tot doel heeft innovatieve technieken voor risicoscoring en blockchain-technologie te combineren om veilige MKB financiering te bieden. Daarbij biedt het ook een mooi rendement in relatie tot het risico aan de financiers. Ik ben enthousiast over de teamsprit van Finturi en zie er naar uit om samen met dit team te werken aan het platform”- Thomas de With

Over Finturi

Finturi is een Fintech startup waar medewerkers zich bezighouden met het oplossen van cashflowproblemen van bedrijven om hen te helpen groeien. Het team bestaat uit experts die al hebben gewerkt aan bekroonde blockchain-producten in zowel publieke als private sectoren zoals Healthcare, Finance en Agritech. Finturi maakt gebruik van technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie om een van ’s werelds beste vorderingen financieringsplatform te bouwen, waar bedrijven binnen 24 uur geld tegen de beste rente kunnen krijgen.

Bron: Finturi