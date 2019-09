Shutdown Belastingdienst

Onlangs was ik even voor half 5 bij het kantoor van de Belastingdienst om een brief af te geven. Belang was gelegen in het verkrijgen van een bewijs van ontvangst voorzien van actuele datumstempel. Daartoe had ik met opzet een ruime tijdsmarge genomen, ervan uitgaande dat na 5 uur geen zaken gedaan meer kon worden. Ondanks het feit dat de balie bemenst was met twee Belastingdienstmedewerkers, weigerden deze mij te bevrijden van mijn poststuk.

Een ontvangstbevestiging voor de envelop die ik daar wilde overhandigen, zat er al helemaal niet in. Ratio van hun weigerachtigheid lichtten ze mij kortheidshalve toe met de opmerking `ze zijn al weg´. Daarmee doelend op de functionarissen waaraan mijn brief geadresseerd was. Mij werden twee nauwelijks werkbare alternatieven voorgeschoteld: óf ik moest mijn poststuk in de tegenover de receptie bevestigde interne brievenbus van de Belastingdienst deponeren – echter ik bleef dan verstoken van een ‘harde’ bezorgdatum – ófwel ik kon gebruikmaken van de mogelijkheid `u komt morgen terug´. Beide opties vond ik ongeschikt. De woord voerende staatsdienaar verduidelijkte dat ik ‘voor 4 uur’ had moeten komen, wilde ik succesvol een ontvangstbevestiging met eigentijdse datum kunnen bemachtigen.

Ik stond versteld. Deze shutdown was langs mij heengegaan. Evenmin stond mij een publiekscampagne voor de geest waarin duidelijk was gemaakt dat bij de Belastingdienst 4 uur het nieuwe 5 uur was geworden. Wordt dit soms verstaan onder Het Nieuwe Werken? De halfbakken service maakte mij droefgeestig en tegelijkertijd vol gramschap. Een dergelijk gebrek aan dienstverlening stond zozeer op gespannen voet met het sloganesk aandoende wij helpen u graag, waarmee de fiscus zich zo graag presenteert op zijn website.

Ik herpakte mijzelf en besloot het nummer van de belastinginspecteur, voor wie de brief bedoeld was, te proberen. Nooit komen rampen eenzaam als verspieders, en ook hier niet, want de telefoon werd niet beantwoord. Ik besloot een laatste uitweg en stuurde een email naar de dienstdoende inspecteur, waarin ik mijn shutdown-avontuur enkele verdiepingen beneden hem uit de doeken deed. En dat die brief toch echt vandaag bezorgd was in een tijdloze brievenbus vanwege de schroomvalligheid van de twee fiscale receptionisten. Ruim voor 5 uur stond ik weer buiten.

Tjako Streefland

Directeur Taxpartners, Loosdrecht

Dit blog is eerder verschenen in de papieren jubileumuitgave van AV