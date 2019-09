Veel internal auditors willen meer aandacht voor cultuur en gedrag. Dat is één van de conclusies uit het onderzoek ‘Meer succes met soft controls’ naar cultuur en gedrag, dat in opdracht van NBA LIO en IIA Nederland is gedaan.

De NBA meldt dat het rapport een inzichtelijk kader en concrete aanbevelingen biedt en een handige benchmark en basis vormt om de eigen situatie en ambities te bepalen en daar als auditfunctie over in gesprek te gaan met bestuur en RvC/AC.

Onderzoeksvragen

In welke mate doen Internal Auditfuncties (IAF) onderzoek naar cultuur & gedrag? En wat voor soort onderzoeken zijn dat? In welke mate komen cultuur & gedrag aan de orde in het overleg tussen de IAF en de Auditcommissie (AC)? En welke ambities heeft men op dat vlak? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Meer succes met soft controls’ dat in opdracht van NBA LIO en IIA Nederland tot stand is gekomen.

Conclusie

Opvallende conclusies uit het onderzoek zijn dat veel IAF’s meer aandacht voor cultuur & gedrag willen, dat de IAF de belangrijkste interne leverancier van daaraan gerelateerd onderzoek is en dat de RvC/AC als een belangrijke sponsor wordt gezien. Maar ook dat de CAE daarvoor wel zelf het initiatief moet nemen en “de boer op moet”.

Enquête

Onderzoekers Peter W. Bos, Johan Scheffe en Heiko van der Wijk hebben op basis van een vernieuwend en inzichtelijk theoretisch kader een enquête uitgevoerd onder 30 Chief Audit Executives (CAE’s). De resultaten daarvan zijn besproken met vier ervaren commissarissen. Tot slot is het totaalbeeld in een round table gespiegeld met deelnemende CAE’s.

De inzichten en handvatten worden stapsgewijs uitgewerkt en in een afsluitend hoofdstuk overzichtelijk samengevat.

Bron: NBA