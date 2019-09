Fabrieksdirecteur die De Jong & Laan misleidde twee jaar cel in

Een 69-jarige oud-directeur van een melkfabriek uit Kampen is maandag veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Hij meldde accountant De Jong & Laan dat hij € 12,5 miljoen had overgemaakt, terwijl dat niet zo was. Het OM had een celstraf van 5 jaar geëist.

De Griekse oud-directeur nam in 2010 het roer in handen van de in problemen verkerende fabriek.

Geld ging naar Griekenland

De man stuurde De Jong & Laan een brief waarin hij aangaf dat hij via een ander bedrijf zo’n € 12,5 miljoen had geïnvesteerd in de melkfabriek. In werkelijkheid is dat bedrag niet gestort. Om de noodlijdende fabriek van kapitaal te voorzien, verpandde de man een contract met DSM voor het langdurig drogen van gisten aan de Londense vestiging van Deutsche Bank. Die zou daarvoor maandelijks een half miljoen euro bijschrijven. Deutsche Bank maakte aan de fabriek € 12,5 miljoen over.

Maar tegenover De Jong & Laan verklaarde de directeur dat een scheepswerf waarvan hij eigenaar was, deze miljoenen in de melkfabriek stak. Zelf onttrok hij € 6 miljoen aan de rekening van de fabriek. Acht maanden later volgde faillissement. De curator kwam er later achter dat met het geld van de melkfabriek onder meer drie andere fabrieken waren opgezet in Griekenland. Die zouden eiwitten gaan winnen uit olijven, maar dat kwam nooit van de grond.

Faillissementsfraude niet bewezen

De man had op de rechtszitting twee weken terug al verklaard dat hij de bewuste brief heeft ondertekend en dat de inhoud ervan onjuist is. Maar de rechter acht niet bewezen dat de man in 2010 € 6 miljoen aan het in 2011 failliet verklaarde bedrijf heeft onttrokken om de rechten van schuldeisers te beperken en dat hij opzettelijk heeft geweigerd om inlichtingen te geven aan de curator. Volgens de rechtbank kon de man niet weten dat de onttrekking tot een faillissement zou leiden.

De rechter wijst ook de ontnemingsvordering af: er is niet aangetoond dat de man voordeel heeft behaald.

Bron: Accountant.nl/De Stentor

