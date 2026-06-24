Accountants- en belastingadvieskantoor Contaxus sluit zich aan bij de Jong & Laan. Met de aansluiting versterkt de organisatie haar positie in Noord-Holland en komen 26 medewerkers van Contaxus in Volendam en Schiphol-Rijk onder de vlag van de Jong & Laan.

Contaxus houdt zich bezig met belastingadvies, accountancy en salarisadministratie voor mkb+-ondernemingen. De organisatie blijft voorlopig onder de eigen naam actief. Wel wordt het logo aangevuld met de toevoeging ‘Powered by de Jong & Laan’.

Groeistrategie

De overname past in de groeistrategie van de Jong & Laan sinds de entree van investeerder Waterland in 2022. Onlangs maakte het kantoor al bekend dat ook CROP zich bij de organisatie aansluit. Met de komst van Contaxus verstevigt de Jong & Laan naar eigen zeggen haar positie in Noord-Holland, waar ook het eerder aangesloten JAN© actief is.

Volgens Andrea van der Giezen, chief quality officer van de Jong & Laan, sluiten beide organisaties goed op elkaar aan. “Contaxus is een mooie groep mensen met een vergelijkbare nuchtere cultuur en sterke drive om hun klanten vooruit te helpen. Wij vullen elkaar goed aan en door onze dienstverlening samen te voegen versterken wij onze organisatie. Simpel gezegd; met meer kennis en capaciteit in huis kunnen wij onze klanten nog beter bedienen.”

Voor klanten van Contaxus verandert er volgens de betrokken partijen weinig. Zij behouden hun bestaande contactpersonen en dienstverlening. Door de aansluiting krijgt Contaxus wel toegang tot specialistische kennis en investeringen die binnen de grotere organisatie worden gedaan, onder meer op het gebied van digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Partner Jan Plat van Contaxus noemt de aansluiting een logische stap in de verdere ontwikkeling van het kantoor. “Deze stap sluit aan bij onze toekomstvisie om verder te groeien. Met een strategische partner als de Jong & Laan, versterken wij onze dienstverlening en zijn wij nog beter in staat onze klanten integraal te ondersteunen. Waardevol voor onze klanten én het biedt onze medewerkers volop mogelijkheden zich verder te ontwikkelen.”

De transactie volgt op een periode waarin de Jong & Laan via aansluitingen en overnames werkt aan verdere landelijke uitbreiding. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.