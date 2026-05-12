De Jong & Laan en CROP kondigen voorgenomen krachtenbundeling aan

De consolidatie in de accountancymarkt zet verder door. De Jong & Laan en CROP accountants & adviseurs kondigen aan samen verder te gaan. De voorgenomen samenwerking is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt.

Als de ACM akkoord gaat, groeit De Jong & Laan naar ruim 1.700 medewerkers. CROP brengt vijf vestigingen mee: Hoofddorp, Utrecht, Amersfoort, Ede en Arnhem. Daarmee versterkt De Jong & Laan vooral haar aanwezigheid in de Randstad en Midden-Nederland.

CROP telt ruim 350 medewerkers en biedt een breed pakket aan diensten, waaronder audit & assurance, accountancy & advies, fiscale dienstverlening, HR-services, interim & recruitment, juridische dienstverlening en corporate finance.

Volgende stap in groeilijn

De aangekondigde stap past in de groeilijn die De Jong & Laan de afgelopen jaren heeft ingezet. Sinds de entree van private-equitypartij Waterland in 2022 is het kantoor gegroeid via overnames en aansluitingen. Eerder sloten onder meer JAN Accountants & Adviseurs, Crowe Peak, Dutch Accounting House, UNO bedrijfsadviseurs en TIC Advisory zich aan bij De Jong & Laan.

CEO Jurgen van Breukelen gaf eind 2025 nog aan dat de consolidatie nog lang niet over het hoogtepunt heen is en dat ‘diverse partijen in de rij staan om zich aan te sluiten’. Sinds Van Breukelen in het najaar van 2024 bij het kantoor begon, sloten twaalf partijen zich aan, waarvan negen in 2025. Ook het aantal partners steeg, van 30 tot 56. Met die strategie schoot het kantoor in de AV Top 50 van plek 11 in 2024 naar plek 6 in 2025.



Met CROP gaat het opnieuw om een forse uitbreiding. De samenwerking moet volgens beide organisaties zorgen voor een breder dienstenaanbod, meer landelijke dekking en een sterkere positie op de Nederlandse markt voor accountancy- en adviesdiensten.

Strategische partner

Voor CROP past de voorgenomen samenwerking bij de ambitie om met een strategische partner verder te groeien. Bestuursvoorzitter en CEO André Bootsma zegt dat de samenwerking moet bijdragen aan bredere expertise en dienstverlening voor klanten, groei voor medewerkers en versnelling van innovatie. “Samen vergroten we onze slagkracht en creëren we volop ruimte voor ontwikkelkansen.”

De Jong & Laan benadrukt op haar beurt de inhoudelijke en culturele match. De organisaties spreken van een persoonlijke, betrokken en pragmatische cultuur. Jurgen van Breukelen, CEO van De Jong & Laan, noemt CROP ‘een kwalitatief sterke en professionele partij die perfect past bij de verbreding en verdieping van onze dienstverlening’. Volgens Van Breukelen kunnen de organisaties samen thema’s als digitalisering, recruitment en multidisciplinaire dienstverlening verder opschalen.