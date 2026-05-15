Reorganisatie bij De Jong & Laan zorgt voor onrust

De Jong & Laan schrapt achttien banen bij het voormalige hoofdkantoor in Vroomshoop. De ontslagen treffen medewerkers in ondersteunende functies. Dat meldt regionaal dagblad Tubantia.

De medewerkers die nu worden ontslagen werden eerder dit jaar al overgeplaatst naar de vestigingen in Nijverdal en Zwolle. Het officiële hoofdkantoor van de accountantsorganisatie is inmiddels gevestigd in Amsterdam.

De reorganisatie leidt volgens Tubantia intern tot veel onvrede, vooral over de wijze waarop het nieuws aan medewerkers is meegedeeld. Volgens betrokkenen werden woensdag 102 Twentse medewerkers in Zwolle verdeeld over twee zalen: in de ene zaal kregen medewerkers te horen dat zij konden blijven, terwijl collega’s in de andere zaal te horen kregen dat hun functie vervalt. Werknemers spreken van een “Amerikaanse manier” van reorganiseren.

Kritiek op cultuurverandering sinds entree Waterland

Onder medewerkers zou het gevoel leven dat de bedrijfscultuur sterk is veranderd sinds investeringsmaatschappij Waterland in 2022 instapte. Volgens betrokkenen is het traditionele “noaberschap” verdwenen en heeft de focus op groei en efficiency de overhand gekregen.

De kritiek komt op een gevoelig moment. Slechts enkele dagen vóór de ontslagronde maakten De Jong & Laan en CROP accountants & adviseurs bekend dat zij willen samengaan. Die samenwerking is nog afhankelijk van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar zou De Jong & Laan laten groeien naar ruim 1.700 medewerkers.

Groei via overnames

De voorgenomen overname van CROP past in de stevige groeistrategie die De Jong & Laan sinds 2022 volgt. Met steun van Waterland nam de organisatie in korte tijd dertien branchegenoten over. CROP brengt ruim 350 medewerkers en vijf vestigingen mee, waaronder locaties in Hoofddorp, Utrecht, Amersfoort, Ede en Arnhem. Daarmee versterkt De Jong & Laan vooral zijn positie in de Randstad en Midden-Nederland.

CEO Jurgen van Breukelen verklaarde eerder dat de consolidatiegolf in de accountancysector nog lang niet voorbij is. Sinds zijn aantreden in het najaar van 2024 sloten twaalf nieuwe partijen zich aan bij de organisatie. Door de snelle groei steeg De Jong & Laan in de AV-Top 50 van plaats 11 naar plaats 6.

De Jong & Laan: overlap en hogere kosten

Volgens De Jong & Laan is de reorganisatie noodzakelijk geworden door de vele overnames. Door verschillende systemen, werkwijzen en overlappende functies zou de organisatie te complex en kostbaar zijn geworden. In een reactie aan Tubantia stelt het bedrijf dat werkzaamheden op meerdere plekken werden uitgevoerd en processen niet overal uniform waren ingericht.

De organisatie benadrukt dat de ontslagen “zorgvuldig en respectvol” zijn gecommuniceerd en dat betrokken medewerkers individuele gesprekken hebben gekregen. Toch blijft de maatregel intern gevoelig, juist omdat medewerkers jarenlang hebben meegebouwd aan de snelle expansie van het kantoor.

Recent wist Accountancy Vanmorgen ook al te melden dat BDO de broekriem moet aanhalen. Of hiermee het begin van een trend is ingezet zal de komende tijd moeten blijken.