NBA en KPMG stappen in Coalitie Circulaire Accounting

Een aantal partijen, waaronder de NBA en KPMG, hebben de Coalitie Circulaire Accounting opgezet. Die brengt cases en kennispartners bij elkaar en houdt zich bezig met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

De coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, Dura Vermeer, ABN Amro, KPMG, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. ‘De circulaire economie wordt gekenmerkt door uitgangspunten zoals hergebruik en waardebehoud’, aldus de coalitie.

Vakgebied laten meeveranderen

‘Deze uitgangspunten vragen in veel gevallen om nieuwe businessmodellen waarin partijen intensiever en op langere termijn samenwerken, en waarin waardekringlopen worden gesloten. Nieuwe, circulaire businessmodellen vragen om aanpassing van economische principes en verslaggevingsregels.’

Het initiatief voor de coalitie is genomen door de NBA en Circle Economy. ‘Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Een voorbeeld daarvan zijn waarderingskwesties bij circulair ondernemen.’ Doel is het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. De Commissie Jaarverslaggeving van de NBA zal als klankbordgroep optreden. Aan de hand van een concrete casus wordt elk kwartaal een waarderings- of verslaggevingsvraagstuk uitgewerkt en worden de resultaten samengebracht in een open source-whitepaper. Daarnaast is het doel te komen tot praktische en toepasbare kennis voor interne en externe financials en accountants.

Eerste casus: weg-as-a-service

De eerste casus is een pilotproject van Dura Vermeer en Provincie Overijssel om een ‘Weg-as-a-Service’ te exploiteren. Uitgangspunt is dat Dura Vermeer economisch eigenaar van de weg wordt en zich ontfermt over het beheer terwijl de provincie een periodiek bedrag betaalt voor het gebruik van de weg. ‘Een cruciaal punt is de bepaling van de restwaarde bij het aangaan van het contract en het (kunnen) meenemen van deze restwaarde in de boekhouding en financiering. Dit leidt tot de vraag: Hoe kan de restwaarde van de weg bepaald worden en welk effect heeft dit op het verdienmodel en op de verlies- en winstrekening? Bovengenoemde partijen zullen tot en met november 2019 aan deze casus werken.’

Wie wil deelnemen aan de Coalitie Circulaire Accounting of meer wil weten, kan contact opnemen met Aglaia Fischer: aglaia@circle-economy.com.