Ook bij de zuiderburen staan accountantskantoren te springen om medewerkers. De accountant is bestempeld als ‘knelpuntberoep’. Nog niet eens een kwart van de vacatures kan worden ingevuld. Om meer studenten te interesseren, is deze week gebombardeerd tot ‘Week van de Boekhouder’.

Volgens dagblad Het Laatste Nieuws speelt het stoffige imago van de boekhouder de sector parten. Afgelopen jaar voltooiden in Vlaanderen 725 studenten de bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit. Het aantal vacatures staat op 3.000. ‘Navraag bij 308 boekhoudkantoren leert dat 8 op de 10 vacatures voor ‘basisprofielen’ als dossierbeheerder of algemene boekhouder zonder specialisatie pas na een maandenlange zoektocht worden ingevuld’ zegt Ronny De Goedt, managing director bij Wolters Kluwer België. ‘Voor specialisten in de BTW-regelgeving of persoonlijke financiële planning raakt 1 op de 3 vacatures zelfs nooit ingevuld.’ Grote kantoren bieden beginnende accountant-fiscalisten startsalarissen van zo’n 2.000 tot 2.300 euro bruto, een 13de maand, bonussen en vaak een leaseauto.

Boekhouder wordt centrale figuur

Junior accountancy consultant Sophie Vanderhaegen (Deloitte) kreeg al voor het afronden van haar studie maandelijks twee banen aangeboden. ij vindt het beroep niet stoffig. ‘Dit is echt wel een job met veel klantencontact. Voor heel wat financiële zaken ben je hun eerste aanspreekpunt. Als consultant kom ik zowel bij het kleine MKB als bij de grootste nationale bedrijven, ook dat houdt de job divers en interessant. Over mijn loon ben ik ook zeker tevreden, maar voor mij is de jobinhoud toch doorslaggevend.’ Volgens Wolters Kluwer denken veel jongeren ten onrechte dat digitalisering en automatisering accountants overbodig maken. ‘De boekhouder wordt nog meer de centrale figuur tussen onderneming, banken en overheden, die – met behulp van technologie – gerichte adviezen en begeleiding verleent.’

Bron: Het Laatste Nieuws