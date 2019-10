‘Autokopers betalen honderden miljoenen BPM te veel’

Autokopers gaan als gevolg van nieuwe emissietesten vanaf 1 juli 2020 jaarlijks zo’n € 200 miljoen te veel BPM betalen op nieuwe auto’s, waarschuwen de verenigingen van autohandelaren Bovag en Rai. Dat melden zij naar aanleiding van onderzoek door KPMG. De verenigingen roepen het kabinet op de in het Belastingplan voorgestelde BPM-tabel aan te passen.

‘Deze forse BPM-verhoging treft vooral de kleinere en zuinige auto’s in het A- en B-segment. Dat komt gemiddeld neer op zo’n € 450 per auto.’ Daarnaast betalen consumenten in de nu nog lopende overgangsperiode van 1 september 2017 tot 1 juli 2020 maar liefst € 600 tot € 650 miljoen teveel BPM.

De wortel van het probleem zit in de overgang naar een nieuwe emissietestprocedure. ‘In plaats van de toegezegde budgetneutraliteit bij omzetting van de oude NEDC- naar de nieuwe WLTP emissietestprocedure, worden er dus juist honderden miljoenen extra belasting geheven’, aldus Rai en Bovag. Sinds twee jaar vervangt de WLTP-test voor steeds meer auto’s de oude NEDC-test voor het meten van de CO2-uitstoot. ‘Door het veranderen van de testmethode vallen de gemiddelde CO2-waarden hoger uit. En daarmee ook de BPM als de tarieven niet zouden worden gecorrigeerd, omdat deze wordt bepaald op basis van CO2-uitstoot.’ Maar het kabinet heeft toegezegd dat een nieuwe testmethode niet mag leiden tot een hogere belastingheffing.

Overgangsperiode

Er geldt een overgangsperiode van 1 september 2017 tot 1 juli 2020. In die periode wordt de nieuwe WLTP-waarde teruggerekend naar een NEDC-waarde, waarop de BPM wordt gebaseerd. In de praktijk blijkt dat alsnog tot meer BPM te leiden. ‘De omrekentool CO2MPAS die in de overgangsperiode van WLTP en NEDC kan worden gebruikt, blijkt in veel gevallen tot hogere CO2-waarden te leiden. Ook de mogelijkheid om een voertuig te hertesten onder iets gewijzigde NEDC-omstandigheden leidt in bijna alle gevallen tot hogere CO2-waarden.’

Geen gevolg van andere voorkeur

Volgens beide organisaties slaat staatssecretaris Snel van Financiën de plank mis met de verklaring dat de stijging van de BPM-inkomsten komt door andere consumentenvoorkeuren en het gemiddeld zwaarder worden van auto’s. ‘Die verklaring baseerde hij mede op de resultaten van een onderzoek dat TNO begin dit jaar uitvoerde in opdracht van het ministerie van Financiën. In werkelijkheid wees dit onderzoek juist wel degelijk al op een oneigenlijke meeropbrengst van BPM. In het onderzoeksrapport beargumenteert TNO waarom een vergelijking van NEDC- en WLTP-versies van hetzelfde merk en model de meest zuivere manier is om het effect van de transitie te berekenen. Volgens die methode is dat effect 5,8 g/km CO2. Dat verschil kan niet of nauwelijks worden verklaard door een toename van gewicht en vermogen, stelt TNO zelf.’

Duizend euro extra BPM per auto

Bovag en Rai hebben KPMG gevraagd aanvullend onderzoek te doen volgens dezelfde methode als TNO. KPMG had daarbij de beschikking over veel meer praktijkdata van nieuwe autoparen, die bovendien beter vergelijkbaar waren: 10.653 tegen 1.854 voor TNO, aldus de verenigingen. Dat leidt tot een verschil in uitstoot tussen beide testmethodes van gemiddeld 7,3 g/km CO2. ‘Een dergelijke CO2-verhoging correspondeert volgens KPMG met ongeveer € 1.000 extra BPM per auto.’ Daardoor ontvangt de overheid in de overgangsfase € 600 tot € 650 miljoen extra BPM, berekent KPMG.

Na 1 juli komt er nog eens € 200 miljoen extra BPM als gevolg van de nieuwe emissietest. ‘Wat vooral in het oog springt is dat de BPM op kleinere en zuinigere auto’s fors stijgt door de nieuwe BPM-tabellen.’ En de autoverkopen zijn al gedaald, voegen Rai en Bovag toe. ‘Dit betekent dat de vernieuwing van het relatief oude Nederlandse wagenpark wordt beperkt. Nieuwe auto’s zijn schoner, zuiniger en veiliger.’

Correctie en compensatie

Beide organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om een correctie door te voeren die de toezegde budgetneutraliteit waarborgt. Daarnaast willen ze een compensatie voor de tot nu toe te veel betaalde BPM. ‘Over de vormgeving daarvan gaan de organisaties graag met de Kamer in gesprek.’

Lees hier het position paper van Rai en Bovag