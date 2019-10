‘Duurzaamheid maakt jaarverslag transparanter’

De toenemende aandacht voor duurzaamheid maakt jaarverslagen van bedrijven transparanter. Dat constateren onderzoekers van de Hogeschool Leiden.

Sinds 1994 doen ze jaarlijks onderzoek naar hoe beursgenoteerde ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie. “Ook dit jaar vertellen bedrijven veel, maar zeggen ze inhoudelijk weinig”, stellen de onderzoekers. Volgens het rapport telden de jaarverslagen van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven gemiddeld 204 pagina’s, een record.

De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen zou er wel voor zorgen dat beursgenoteerde bedrijven meer verantwoording afleggen. Gemiddeld behaalden de 75 bedrijven dit jaar een 3,9. Dat is 11 procent hoger dan in 2018 en 21 procent transparanter dan in 2017.

Sinds de start van het jaarverslagenonderzoek in 1994 halen maar weinig bedrijven een voldoende rapportcijfer volgens de criteria die door Hogeschool Leiden zijn vastgesteld. Dit keer waren slechts 14 ondernemingen goed voor een 5,5 of hoger. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was met een 7,5 de winnaar. Ook technologiebedrijf TKH (7,2) en chipmachinefabrikant ASML (7,1) scoorden goed.

Bron: ANP