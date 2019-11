Gemeenten pleiten voor verplichte openheid tarieven accountants

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mist in het tussentijdse rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) een voorstel om de huidige wetgeving kritisch onder de loep te nemen. Ook pleiten de gemeenten voor een verplicht centraal punt waar accountants inzicht geven in beloning en beslissingsbevoegdheden.

De VNG wil meer tempo en regie zien in de cultuurverandering. Openheid over beloning zou daarbij kunnen helpen, vinden de gemeenten. ‘Het lijkt ons goed om accountants te verplichten om op een centraal punt transparant inzichtelijk te maken welke beloningsstructuur er is, informatie over tariefstelling en nog belangrijker “wie er aan de touwtjes trekt”. Volgens u is dit soms lastig te achterhalen.’ Er moeten ook meer eisen aan het verdienmodel en de beloningsstructuur worden voorgesteld door de commissie, vindt de VNG. ‘Voor gemeentelijke controlcliënten is dit extra van belang gezien de beperkte marktwerking met een bekostiging vanuit publieke middelen.’

Kritischer kijken naar geldende wetgeving

‘Het risico dat “alle vinken zijn gezet, maar de accountant heeft gemist wat er werkelijk speelt en het volgende incident op de loer ligt” baart ook ons zorgen.’ De VNG verwijst naar de verwachtingskloof. De vraag is of het genoeg is dat de accountant controleert wat wettelijk voorgeschreven is. ‘Voldoet dat nog wel? De VNG zou het een gemiste kans vinden als er niet gekeken gaat worden (of u een opdracht hiervoor in uw aanbevelingen opneemt) om met open vizier naar het nut en de noodzaak van geldende regelgeving te kijken. De VNG mist dan ook fundamentele voorstellen om geldende wetgeving kritisch te bezien.’

Gemeenten willen niet opdraaien voor de kosten

De gemeenten wijzen ook op flink stijgende controlekosten door meerwerk en tariefstijgingen, onder meer door het opstellen van een AFM-proof controledossier. ‘Groot zorgpunt voor gemeenten is dat zij middels de tariefstellingen nog verder bij moeten dragen aan de veranderingen in de accountantssector. Wij roepen u dan ook op om in uw rapport op te nemen dat dit niet het geval kan zijn!’

Derde vorm van controle

Verder stelt de CTA ten onrechte dat de VNG controle van overheidswege heeft afgewezen, aldus de reactie. ‘Gemeenten hebben twee keuzes om de externe controle in te richten. Middels een private accountant of een gemeentelijke accountantsdienst (als individuele gemeente of met meerdere gemeenten samen). De VNG staat er juist voor open om te verkennen of er een derde vorm van externe controle naast de huidige twee vormen mogelijk is. Wij zouden dit ook graag met u verkennen.’

Technologie

Verder wil de gemeente een ‘urgente en dwingende aanbeveling’ zien over het toepassen van technologische mogelijkheden. ‘De focus van de VNG is hierbij niet zozeer dat de accountant zelf nieuwe technologische mogelijkheden gebruikt, maar juist de situatie waarin de gemeente in haar eigen interne controle

technologische mogelijkheden gebruikt (bijvoorbeeld een 100% digitale controle) en de accountant hier niet op kan steunen en vervalt in de meer klassieke steekproefmethode.’

Duidelijkheid over eisen

Een aanwijzingsbevoegdheid als vangnet voor gemeenten die geen accountant kunnen vinden, ondersteunt de VNG als optie, maar wel als noodmaatregel. ‘Dit lost het gebrek aan marktwerking wat een deel van de gemeenten ervaren niet op.’ Tot slot mist de VNG hoe de eisen aan een wettelijke controle stabieler kunnen worden. ‘Nu ervaren gemeenten in de praktijk dat de gestelde eisen aan een goede controle fluctueren. Bijvoorbeeld iets wat vorig jaar toereikend was, is het dit jaar niet meer. Dit bemoeilijkt ook de aansluiting tussen de gemeentelijke interne controle en de externe controle.’