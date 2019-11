PERSONALIA: Twee nieuwe vennoten bij WVDB Adviseurs Accountants

Ron van Deun en Jasper Rijnsburger worden per 1 januari 2020 vennoten van Witlox van den Boomen (WVDB) Adviseurs Accountants.

Ron van Deun (39) studeerde accountancy aan Nyenrode Business Universiteit. Hij werkte eerder voor enkele internationale kantoren in de controle praktijk en maakte in 2016 de overstap naar WVDB. Bij WVDB heeft hij zich verder toegelegd op grote (familie) bedrijven en tech bedrijven. Ron krijgt 60 accountants en hun assistenten in de controlepraktijk onder zijn (mede) verantwoordelijkheid. Zijn focus ligt op het controleren van jaarrekeningen en het adviseren van grote (familie) bedrijven. Voordat hij in 2016 de overstap naar WVDB maakte, werkte Ron van Deun als externe accountant bij Big 4 kantoren.

Jasper Rijnsburger (42) studeerde fiscale economie aan Tilburg University. Jasper is voorheen werkzaam geweest bij Mazars en PWC. Zijn focus ligt op het terrein van transfer pricing en internationaal belastingadvies. Jasper werkt met name voor internationaal opererende bedrijven, zowel familiebedrijven als corporates. Hij gaat mede leiding geven aan 60 belastingadviseurs van WVDB Belastingadviseurs van WVDB Belastingadviseurs. Jasper vervult daarnaast namens WVDB een prominente rol in het Moore Global netwerk, een wereldwijd internationaal netwerk van 600 accountants- en advieskantoren in meer dan 100 landen, waar WVDB lid van is.

Witlox van den Boomen (WVDB) Adviseurs Accountants is een multidisciplinair advieskantoor in het zuiden van Nederland. Samen met haar strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen adviseert WVDB bedrijven op financieel-, fiscaal-, juridisch -en notarieel gebied. WVDB heeft vestigingen in Waalre en Rosmalen en biedt werk aan ruim 325 medewerkers.