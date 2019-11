Kabinet zet door met wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt niet dat het wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties van tafel moet. Dat meldt Snel in antwoord op vragen die in de Eerste Kamer zijn gesteld door enkele CDA’ers over verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling. Met het nieuwe wetsvoorstel zouden maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar moeten gaan maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Daar is echter veel kritiek op.

De staatssecretaris geeft in zijn beantwoording ook aan dat hij aanpassing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting niet nodig vindt, omdat bedrijven en goede doelen volgens hem goed uit de voeten kunnen met de huidige mogelijkheden van sponsoring en giften.

Kritiek op wetsvoorstel

De reacties vanuit de sector op het geconsulteerde Wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties waren kritisch. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beraadt zich nog op de ontvangen reacties, meldt Snel. De planning is dat het wetsvoorstel nog dit jaar naar de Raad van State voor advies zal worden gestuurd. De CDA’ers vroegen Snel of hij het eens is met de mening van auteurs in een kritisch artikel in het Fiscaal Tijdschrift Vermogen dat het voorstel van tafel moet. Ook vroegen ze de staatssecretaris of het niet van belang is dat de verschillende maatregelen die moeten bijdragen aan meer transparantie van maatschappelijke organisaties/ANBI’s met elkaar in verbinding worden gebracht door goed onderzoek te doen naar nut en noodzaak, teneinde onder meer een stapeling van publicatieverplichtingen te voorkomen.

De staatssecretaris antwoord dat het maatschappelijk belang van (particuliere) initiatieven zoals goede doelen buiten twijfel staat. ‘Het kabinet hecht dan ook aan het continueren van de giftenaftrek en de ANBI-regeling en heeft daarom in het regeerakkoord vastgelegd dat de Geefwet blijft. In het regeerakkoord is echter ook opgenomen dat moet worden voorkomen dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties geeft op dit punt een uitwerking van het regeerakkoord.’

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

De CDA’ers wilden ook weten wat Snel vindt van de suggestie om het huidige plafond van de giftenregeling in de Wet Vpb (50% van de winst, maximaal € 100.000) te verruimen tot bijvoorbeeld alleen 50% van de winst. De staatssecretaris antwoordt daarop: ‘Zoals in de brief van 28 maart jl. is uiteengezet, kunnen bedrijven en goede doelen goed uit de voeten met de huidige mogelijkheden van sponsoring en giften en is een aanpassing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (Vpb) dan ook niet nodig. Zakelijke giften (sponsoring of bijvoorbeeld uitgaven in het kader van MVO-beleid) zijn aftrekbaar van de winst als bedrijfskosten (zonder maximum). Indien bedrijven uit vrijgevigheid een gift doen – dat wil zeggen dat geen sprake is van zakelijke kosten – kan deze gift onder de giftenaftrek vallen. Bij de Geefwet is met ingang van 2012 de giftenaftrek voor ondernemingen in de Vpb verruimd door afschaffing van de drempel en een ophoging van het maximum van 10% naar 50% van de winst met een maximale gift van € 100.000 per jaar. De culturele multiplier bedraagt 50% met een maximum van € 2.500. Indien het plafond van € 100.000 voor de giftenaftrek in de Vpb zou vervallen, zou dat naar verwachting gepaard gaan met een hogere budgettaire derving van de giftenaftrek in de Vpb maar ook tot het risico dat de giftenaftrek wordt ingezet als fiscaal besparingsinstrument in gelieerde verhoudingen.’