Elektrische auto breekt door, subsidieregeling onbekend

Uit de Elektrisch Rijden Monitor, die de ANWB op 5 december 2019 presenteerde, blijkt dat een meerderheid (56%) van de Nederlanders een elektrische auto overweegt. En dan weten de meeste consumenten nog niet eens dat er gunstige subsidieregelingen zijn.

Ieder jaar neemt het aantal Nederlanders dat binnen twee jaar een elektrische auto wil kopen toe. Dit jaar is de stijging 5 procent. Omdat de aanschafprijs van een elektrische auto daalt, verwacht de ANWB dat meer consumenten in 2020 op stroom gaan rijden. Zo komen er diverse kleine modellen onder de 30.000 euro op de markt en groeit vooral het segment tussen de 30.000 en 40.000 euro volgend jaar aanzienlijk. Ook de actieradius neemt steeds verder toe.

3% duurder

Nog belangrijker is dat de Total Cost of Ownership (de totale kosten van aanschaf, bezit en gebruik) van een elektrische auto steeds dichter bij die van een gewone auto ligt. Vorig jaar was een elektrische auto gemiddeld nog 6 procent duurder over de gehele levensduur, nu ligt dat rond de 2 a 3 procent. Om de particuliere koper te verleiden elektrisch te rijden komt er in 2020 een aanschafsubsidie voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s.

Subsidie

Slechts 30 procent is bekend met de aankomende stimuleringsmaatregelen. Zo betaal je voor een volledig elektrische auto’s geen BPM en wegenbelasting. De bijtelling bedraagt volgend jaar 8 procent. Bij de zakelijke rijder zijn de fiscale voordelen wél bekend: met dank aan een gunstig bijtellingspercentage is het aantal elektrische auto’s het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld.

Bron: ANWB