Geldvoorelkaar passeert grens van 200 miljoen

Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft inmiddels ruim 1.600 Nederlandse MKB-ondernemingen gefinancierd. In totaal is meer dan € 200 miljoen geïnvesteerd via het platform.

Geldvoorelkaar.nl bestaat sinds 2010 als alternatief voor bankfinanciering. Volgens directeur en oprichter Edwin Adams is dat nog steeds hard nodig: ‘We zien ook nu nog dat veel ondernemers met een financieringsbehoefte op zoek gaan naar een alternatief. De laatste jaren zijn er veel nieuwe financiers bijgekomen die leningen aan het MKB weer mogelijk maken. Daarnaast zien we dat de crowdfundingmarkt in de afgelopen jaren verder is geprofessionaliseerd. Een belangrijke ontwikkeling was de oprichting van Stichting MKB Financiering, waardoor de kwaliteit van non-bancaire financiers gewaarborgd wordt.’

Groei van 75%

Voor investeerders is crowdfunding een goed alternatief voor sparen of beleggen in aandelen, zegt Adams. ‘Investeerders via ons platform die hun inleg goed spreiden, behalen gemiddeld 7% brutorendement per jaar en rond de 4% nettorendement per jaar.’ Hij denkt dat de crowdfundingmarkt in Nederland dit jaar 35% groeit tot circa € 450 miljoen. Zelf verwacht hij een groei van 75% in fundingvolume ten opzichte van 2018. Dat is dan wel wat bescheidener dan in de eerste helft van het jaar, toen de plus op 158% uitkwam. Sinds december vorig jaar – toen de teller op € 150 miljoen kwam – is voor € 50 miljoen gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl