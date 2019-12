‘Mannak probeerde WNT-normen te omzeilen’

Harm Mannak stelde bij de gesprekken over het verlengen van zijn samenwerking met de NBA eerder dit jaar een side letter voor, meldt Norton Rose Fulbright in het onderzoek dat vrijdag naar buiten is gebracht. Zo’n side letter zou bedoeld zijn om de WNT-normen te omzeilen. ‘Dit voorstel past naar de mening van het NBA-bestuur niet bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur betaamt’, meldt de NBA daarover.

Mannak zelf zegt over de side letter: ‘Dat woord is gevallen in een discussie met het bestuur, maar nimmer met de intentie de WNT te omzeilen. De bestaande bezoldigingsafspraken tussen de NBA en mij zijn ook conform de WNT.’

Het onderzoek was voor de NBA aanleiding om de samenwerking met Mannak niet te verlengen.

De volledige passage uit het Norton Rose Fulbright-onderzoek:

‘Daarnaast is bij de nevenbevindingen duidelijk geworden dat bij het verlengen van de samenwerking met de algemeen directeur mogelijkheden ten aanzien van zijn vergoeding zijn verkend in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierbij is meegewogen dat de bezoldigingsnorm van de WNT ten aanzien van vaste aanstellingen aanzienlijk lager is dan die voor een interim aanstelling zoals de algemeen directeur in 2018 had en dat andere medewerkers binnen de NBA van oudsher meer verdienden dan deze norm. In deze verkenning heeft de algemeen directeur op enig moment een voorstel voor een side letter gedaan. Dit voorstel past naar de mening van het NBA-bestuur niet bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur betaamt. De bestaande bezoldigingsafspraken tussen de NBA en de algemeen directeur zijn conform de WNT.’