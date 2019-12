Vermetten breidt opnieuw uit, nu met Scheepbouwer & Van Zon

Vermetten | accountants en adviseurs breidt zich per 1 januari uit met Scheepbouwer & van Zon accountants en adviseurs.

Scheepbouwer & van Zon is een advieskantoor voor het MKB, DGA’s en vermogende particulieren. Het bedrijf telt nu vestigingen in Roosendaal en Eindhoven. De naam wijzigt in het nieuwe jaar in SvZ Vermetten. De diensten worden vanaf 1 januari verricht vanuit de vestiging aan het Bisschop de Vetplein 10a in Gilze.

Derde uitbreiding dit jaar

Bij Vermetten, gericht op zowel bedrijven als particulieren, werken zo’n 140 mensen vanuit diverse regiokantoren in Midden- en West-Brabant, waaronder Gilze, Diessen, Made, Oisterwijk, Roosendaal, Tilburg en Waalwijk. Eerder dit jaar sloten Cevezet en Meuwese (beide uit Tilburg) zich al aan bij Vermetten. Daarnaast is het dienstenpakket uitgebreid met juridisch en vastgoedadvies.