Aanpassing leaseregeling gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de leaseregeling dat betrekking heeft op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en invordering.

Nieuw opgenomen in het besluit zijn een verduidelijking van de begrippen leaseregeling en passages over IFRS 16, operationele lease en jaarwinstbepaling lessee. In het besluit is de leaseregeling uit het besluit van 15 november 1999, nr. AFZ 99/3262M, Stcrt. 1999, 225, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 2001, RTB2001/2423M, Stcrt. 2001, 122, opgenomen. Daarbij zijn de vragen en antwoorden uit het besluit van 20 juli 2001, RTB2001/2503M, ingevoegd. Daarnaast is een beleidsstandpunt opgenomen over IFRS 16 en goed koopmansgebruik.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

– het besluit van 15 november 1999, nr. AFZ 99/3262M, Stcrt. 1999, 225;

– het besluit van 20 juli 2001, RTB2001/2503M.

Met de intrekking van het besluit van 15 november 1999 vervalt het besluit van 27 juni 2001, RTB2001/2423M, Stcrt. 2001, 122.

Het volledige besluit is HIER te vinden.