Belastingdienst zet Landelijke Landbouwnormen 2019 online

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Daarin zijn de normbedragen te vinden voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Jaarwinst

De normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Platform Landbouw

Het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO Nederland, heeft de Landelijke Landbouwnormen in overleg met het landbouwbedrijfsleven voorbereid. De Belastingdienst heeft de normen vervolgens vastgesteld.

BTW-aangifte

In december publiceerde de Belastingdienst al de normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik. Dat deel van de landbouwnormen is namelijk nodig voor de laatste BTW-aangifte over 2019.

De Landelijke Landbouwnormen 2019 zijn hier te downloaden.