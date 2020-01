AFM en DNB consulteren actualisering handhavingsbeleid

AFM en DNB hebben een concept-handhavingsbeleid ter consultatie aangeboden. Daarmee wordt het bestaande handhavingsbeleid geactualiseerd. De consultatie loopt tot en met 2 maart.

Beide toezichthouders hebben wettelijke bevoegdheden en handhavingsinstrumenten. ‘Voor de inzet van deze handhavingsinstrumenten is dit concept-handhavingsbeleid geformuleerd, dat aansluit bij de doelstellingen van de financiële wet- en regelgeving en voortborduurt op het nu nog vigerende handhavingsbeleid uit 2008. Dit laatste is met dit concept-handhavingsbeleid geactualiseerd om zo beter aan te sluiten bij de huidige toezichtpraktijk van beide toezichthouders.’

Zes uitgangspunten

In het beleid worden zes uitgangspunten geformuleerd voor de invulling van de bevoegdheden: optreden zodra een overtreding bekend is, het optreden stelt bevorderen van normconform gedrag centraal, handhaving kan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk plaatsvinden, het optreden is afhankelijk van inhoud en strekking van de overtreden norm, het optreden is effectief en het optreden is conform de beginselen van behoorlijk bestuur.

Reacties op het concept kunnen worden gestuurd naar consultatie@afm.nl of consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie handhavingsbeleid’.

De ontvangen consultatiereacties worden verwerkt in een gezamenlijk overzicht. De definitieve versie van de beleidsregel wordt later dit jaar gepubliceerd in de Staatscourant en samen met het feedbackstatement op de websites van de AFM en DNB geplaatst.

Lees hier het consultatiedocument