PERSONALIA: Credion Regio Zwolle breidt opnieuw uit

Per 1 januari is Peter Bentum toegetreden als partner bij Credion Regio Zwolle. Samen met Reinier Massaar en Jaco Vervat zullen zij ondernemers in de regio adviseren en begeleiden bij verschillende zakelijke financieringsvraagstukken.

Na de opstart in april 2019 heeft Credion Regio Zwolle hierdoor in korte tijd zijn team weten te versterken. Reinier Massaar: “De behoefte naar onafhankelijk zakelijk financieringsadvies in de regio Zwolle is groot. In de korte tijd dat wij nu actief zijn, hebben wij al vele ondernemers mogen adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossing. Door uitbreiding kunnen wij nog meer ondernemers van dienst zijn.”

“Het partnership bij Credion regio Zwolle sluit naadloos aan bij mijn huidige rol als ondernemerscoach”, geeft Peter Bentum aan. “Persoonlijk contact en het op maat adviseren en begeleiden van ondernemers om hun ambities waar te maken, zijn dingen die mij energie geven”.