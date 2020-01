PERSONALIA: Credion Deventer-Zutphen breidt uit

Richard Buitink heeft zich per direct als adviseur aangesloten bij Credion Deventer-Zutphen. Vanuit de vestigingen in Deventer en Zutphen gaat hij ondernemers in de regio voorzien van zakelijk financieringsadvies.

Het werkgebied Deventer-Zutphen biedt volop kansen, stelt Credion. “Na jaren te hebben gewerkt als zakelijk accountmanager bij banken in de regio en als zelfstandig financieringsspecialist, waarbij de ondernemer altijd centraal stond, vind ik het een uitdaging om vanuit een onafhankelijke rol ondernemers in de regio Deventer-Zutphen te begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossing”, geeft Richard Buitink aan.

Credion is een keten van ruim 50 over het land verspreide vestigingen, die over ruim 90 verschillende bronnen van geld beschikken. Meer informatie: www.credion.nl/deventer-zutphen