Soap rond jaarrekeningen dure grap voor Utrecht

De controle van de jaarrekeningen over 2018 en 2019 gaat de provincie Utrecht circa 1,5 miljoen euro kosten. Er was 340.000 euro was begroot. De provincie belooft dat de kosten niet verder zullen oplopen.

Uit reserves

Dat de kosten vier tot vijf keer hoger uitvallen heeft volgens gedeputeerde Robert Strijk geen consequenties. De provincie betaalt de kosten uit de post ‘onvoorzien’ waar eind 2019 een bedrag van 41,3 miljoen in zat.

Vertraging door tramlijn

De financiële administratie van het provinciebestuur is al jaren een probleem. De jaarrekening van 2017 kon pas veel later worden goedgekeurd door een externe accountant vanwege de financiële problemen bij de aanleg van de Uithoflijn. Daardoor is ook vertraging ontstaan op de controle van 2018.

PwC neemt het over

Onlangs heeft provinciebestuurder Strijk afgesproken dat accountantskantoor PWC de controle over 2018 en 2019 doet. Aanvankelijk zou accountant EY 2018 voor zijn rekening nemen, maar EY zei niet in staat te zijn sneller dan afgesproken een inhaalslag te maken. Door de controle over de twee jaren bij PwC onder te brengen, hoopt de provincie dat het sneller gaat.

Verscherpt toezicht

Eerder deze week plaatste de minister Utrecht onder verscherpt toezicht omdat de provincie twee jaar op rij de jaarrekening niet op tijd heeft ingediend. Dat betekent dat de provincie dit jaar intensief in de gaten gehouden zal worden door het ministerie. De provincie moet uit zichzelf informatie aanleveren en ieder kwartaal in een voortgangsgesprek tekst en uitleg geven aan de op een na hoogste ambtenaar van het ministerie.

Deadline 15 juli

Als dit niet snel genoeg resultaat oplevert dan grijpt Knops verder in en komt de provincie onder ‘preventief toezicht’, wat erop neerkomt dat hij de provincie onder curatele stelt. Op 15 juli van dit jaar moet de jaarrekening over 2019 zijn ingeleverd, schreef hij in december aan de provincie.