Volgende e-bikefabrikant op rand afgrond: deadline jaarcijfers niet gehaald

Vorig jaar leed het bedrijf een nettoverlies van € 21,7 miljoen bij een negatief eigen vermogen van € 22,4 miljoen. Krap een jaar terug wist Cowboy nog een kapitaalinjectie van een kleine € 6,4 miljoen binnen te halen bij aandeelhouders en beleggers. Wel was de waarde van het bedrijf toen al ingezakt naar € 40 miljoen, terwijl dat twee jaar eerder nog € 172 miljoen was.

Geen verstand van dealers

Als nieuwkomer op de markt voor elektrische fietsen wist Cowboy vanaf 2017 ruim € 134 miljoen binnen te slepen bij investeerders, maar tot aan 2023 werd een kleine € 100 miljoen verlies geleden. In dat jaar werd besloten de zuivere online verkoopstrategie los te laten en met dealers te gaan werken. Dat werden er zo’n 200. Maar die waren niet altijd tevreden met de lage marge en online kortingsacties.

De levertijden zijn volgens De Tijd inmiddels opgelopen tot meer dan negen maanden, terugbetalingen verlopen traag en de service laat te wensen over. Daardoor verliest Cowboy ook dealers, zoals de keten Velodome. “Zoiets slechts heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt oprichter Philippe Van Eekhout. “Cowboy is een geniale marketingmachine. Maar ze hebben bij dat bedrijf helemaal geen verstand van hoe je met dealers moet handelen. Het was compleet onwerkbaar.”

Terugroepactie

Cowboy lijkt net als eerder bijvoorbeeld VanMoof en Amslod last te hebben van de ingezakte fietsenmarkt en de komst van goedkopere nieuwe spelers. Het bedrijf kijkt tegen een schuld van € 43 miljoen aan en moet aan de belangrijkste schuldeiser Triple Point Capital ruim 10% rente betalen. In mei moest ook nog eens een terugroepactie op touw worden gezet vanwege breukgevaarlijke frames – vervanging kost volgens kenners € 1.000 per frame. Leasebedrijven als Cyclis, O2O, Joule en Jobrad hebben elk honderden fietsen van Cowboy in hun vloot.

Bron: De Tijd, Het Parool