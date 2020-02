NBA zoekt aanmeldingen voor open podium accounttech

De NBA heeft de inschrijving geopend voor het Accounttech Open Podium. Daar kunnen branchegenoten hun innovatieve ideeën, concepten, producten en tools presenteren.

Het Open Podium vindt plaats op 14 mei 2020. De NBA benadrukt dat het geen wedstrijd is. Het podium staat open voor alle initiatieven die vernieuwend zijn voor de beroepsgroep. Dat is het geval als het nog niet bestaat voor de accountantsbranche of nog niet of beperkt door koplopers in de beroepsgroep wordt toegepast en als het leidt tot verbetering in kwaliteit of efficiency van de beroepsuitoefening. ‘De initiatieven kunnen afkomstig zijn vanuit de controlerend accountant, samenstellend accountant, accountant in business of intern/overheidsaccountant. Maar ook van buiten de accountancy zoals tax, Fintech, legal, HR of marketing.’ Ook softwareleveranciers worden uitgenodigd om deel te nemen.

Een onafhankelijk forum van vijf deskundigen beoordeelt de inzendingen. Dat bestaat uit NBA-bestuurslid Jan Wietsma, Wendy Groot (bestuurslid NBA Young Profs), Arpad Gerecsey (directeur en chief innovation officer A-Lab Amsterdam), Don Ginsel (oprichter Holland FinTech) en Joost van Buuren, professor auditing & assurance aan de Nyenrode Business Universiteit.

Aanmelden kan op de website van de NBA.