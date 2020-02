Koolmees: oog houden voor gerechtvaardigd belang werkgever bij concurrentiebeding

Bij een onderzoek naar mogelijke inperking van het concurrentiebeding wordt ook het gerechtvaardigde belang van de werkgever om bijvoorbeeld diens informatie en klantgegevens te beschermen meegenomen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op vragen van VVD’ers Wörsdörfer en Tielen.

Nadere voorwaarden

Minister Koolmees laat momenteel onderzoek doen naar de wenselijkheid van het stellen van nadere voorwaarden aan het gebruik van het concurrentiebeding. Daarbij overweegt de bewindsman ook een verplichte vergoeding voor werknemers bij het opnemen van een concurrentiebeding.

Belang werkgevers

De VVD-Kamerleden wilden van Koolmees weten hoe zijn toezegging ‘dat er goede redenen kunnen zijn om een concurrentiebeding op te nemen, bijvoorbeeld omdat het gaat over intellectueel eigendom, netwerk, contacten of sales’, wordt meegenomen in het onderzoek.

De minister antwoord dat hij de Kamer heeft toegezegd niet alleen te onderzoeken of er meer voorwaarden kunnen worden verbonden aan het concurrentiebeding, maar ook hoe omvangrijk de problematiek rondom het concurrentiebeding is. ‘Inherent daaraan is dat de afweging die gemaakt wordt tussen het gerechtvaardigde belang van de werkgever om bijvoorbeeld diens informatie en klantgegevens te beschermen versus het recht op vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer wordt meegenomen in het onderzoek. Beide perspectieven zullen aan bod komen in het onderzoek. Op dit moment wordt nagedacht over de concrete invulling van het onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding. Hierover wordt ook in gesprek gegaan met werkgevers- en werknemersorganisaties.’