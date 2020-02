Fiscus herstelt foutieve aanmaningen

De Belastingdienst heeft een aantal aanmaningen met dagtekening 20 februari 2020 verstuurd waarin foutieve informatie staat. Deze aanmaningen worden opnieuw verzonden, met de juiste informatie.

Het gaat om aanmaningen voor belastingplichtigen die loonheffingen, omzetbelasting of motorrijtuigenbelasting moeten betalen. ‘Voor de aanmaning is het verkeerde briefpapier gebruikt. Daardoor is een deel van de algemene informatie niet juist. De aanmaning zelf klopt wel. Maar bij de algemene informatie staat nu verkeerde informatie, onder andere dat u een betalingsregeling kunt krijgen. Dat kan helaas niet’, laat de Belastingdienst weten. Binnenkort wordt een kopie verstuurd waar wél alle juiste informatie in staat.

Wie al heeft betaald, hoeft niets te doen. Wie nog niet heeft betaald, moet dat alsnog doen voor datum die in de brief staat. ‘U kunt voor deze aanmaning geen betalingsregeling krijgen.’