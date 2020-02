GBNED test Boekhouden van ABN AMRO: te snel in productie genomen

Onderzoeksbureau GBNED stuitte op het nieuwe product ‘Boekhouden van ABN AMRO’ en nam de proef op de som. De conclusies zijn niet al te positief. Met het nieuwe product is ABN AMRO volgens GBNED, naast de Rabobank met Tellow, de tweede bank die in Nederland zelf een boekhoudpakket voor ondernemers op de markt brengt. Gerard Bottemanne van GBNED liep tegen de nodige problemen en beperkingen aan en concludeert dan ook dat ABN AMRO het pakket te snel in productie heeft genomen:

‘De afgelopen jaren is de markt wat overspoeld met nieuwe online boekhoudsoftware voor met name de doelgroep Zzp’ers. Je moet dan ook wel iets goeds te bieden hebben om daar nog een plaats te veroveren. We nemen de proef op de som en besluiten “Boekhouden van ABN AMRO” op onze testbank te leggen. Voorwaarde is dat je als ondernemer beschikt over een bankrekening bij de ABN AMRO en die hebben wij.

Het aanvragen van “Boekhouden van ABN AMRO” is gekoppeld aan de inloggegevens van een bankrekening en verloopt in ons geval beslist niet van een leien dakje. Tijdens meerdere pogingen worden we geconfronteerd met een foutmelding. Na ongeveer de 6e poging blijken we succesvol aangemeld om te boekhouden bij ABN AMRO. Als we willen starten geeft dat direct een scherm met de melding “Er is een fout opgetreden” en blijken we niet meer in het boekhoudprogramma te zitten. Na contact met de Servicedesk ABN AMRO Boekhouden kunnen we in de loop van de dag weer verder met onze test, waarbij wij globaal de volgende functies hebben doorgenomen: instellingen, dashboard, rapportages, transacties, inkomsten en uitgaven.

De bediening oogt gebruikersvriendelijk, maar tijdens onze test lopen we tegen de nodige problemen en beperkingen aan, zoals: Nederlandse en Engelse teksten die door elkaar gebruikt worden op met name rapportages. Een banksaldo op de kolommenbalans dat niet overeenstemt met het werkelijke banksaldo van dat moment op het dashboard. Een balans met als titel “Winst- en verliesrekening”. Bij het matchen van een banktransactie krijgen we een scherm met “Oeps! Er is een fout opgetreden” en moeten we weer opnieuw inloggen. Bij het uploaden van inkoopfactuur op zaterdagmorgen via “Bon(nen) uploaden” volgt de melding “Hartelijk dank voor het uploaden van de bon. De bon is op werkdagen binnen 24 uur verwerkt. We gaan ermee aan de slag”. Terwijl bij de promotie van het pakket toch echt staat “Automatisch & realtime bonnen verwerken”.

Onze conclusie is dat “Boekhouden van ABN AMRO” te snel in productie is genomen.

Zijdelings vragen we ons nog af waarom ABN AMRO niet eerst zorgt dat een automatische bankkoppeling voor alle andere online boekhouden mogelijk is (dat kan namelijk slechts met een deel van betreffende pakketten), in plaats van nu eerst zelf een boekhoudpakket op de markt te brengen.

Tot slot vragen we ons af wie vanuit het bestuur en/of directie van de ABN AMRO toestemming heeft gegeven om met “Boekhouden van ABN AMRO” in productie te gaan en op basis van welke auditverslagen en/of accountantsrapportages dat heeft plaatsgevonden.’

Uitgebreid bericht en testverslag

In een uitgebreider bericht en een 15 pagina’s tellend testverslag van GBNED is ook te lezen hoe het onderzoeksbureau de test heeft doorlopen, met welke resultaten en welke beperkingen. Ook voorzien van de nodige schermafdrukken. Het testverslag is ook voorgelegd aan de ABN AMRO met de mogelijkheid tot het geven van een reactie. Zij gaven er de voorkeur aan op dat moment geen inhoudelijke reactie te geven, meldt GBNED.

Naar uitgebreid bericht en aanvragen testverslag