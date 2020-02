Speciale crisisorganisatie voor getroffen ouders kinderopvangtoeslag

Om voor alle getroffen ouders een zorgvuldig en snel herstel mogelijk te maken is naast de huidige uitvoeringsorganisatie Toeslagen op 24 februari een aparte crisisorganisatie van start gegaan. Dat schrijven de staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief in een Kamerbrief over de aanpak van de problemen bij Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

De crisisorganisatie richt zich op het recht doen aan de getroffen ouders en doet dat op basis van een zorgvuldige communicatie en dienstverlening richting de ouders, schrijven Van Huffelen en Vijlbrief.

De crisisorganisatie heeft de volgende taken:

het opstellen van uitvoeringsregelingen en beleid om te komen tot de compensatie of financiële vergoedingen aan ouders (op basis van het advies van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen en de kabinetsreactie daarop);

het informeren van de ouders via bijeenkomsten en persoonlijke dienstverlening op een open en transparante wijze;

het inrichten van een mensgericht loket (digitaal, telefonisch en fysiek) waar ouders zich kunnen melden en terecht kunnen met hun vragen;

het zo snel mogelijk vaststellen en op de juiste manier uitkeren van de compensatie of financiële vergoedingen;

het bevorderen van ondersteuning van ouders bij een mogelijke samenloop van problemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de schuldsanering.

Bij de uitvoering van haar taak zal de crisisorganisatie zich laten adviseren door een vertegenwoordiging van de ouders en andere betrokkenen. Ook wordt de uitvoering van de compensatie afgestemd met het ministerie van SZW. De gedetailleerde opzet van de crisisorganisatie is afhankelijk van het advies van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. In de kabinetsreactie op dat advies wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.