Toeslagenouders in de schulden door betaalpauze Belastingdienst

De Belastingdienst stelde in 2021 een betaalpauze in voor ouders die toeslagen moesten terugbetalen. Zij stuurden lange tijd geen rekeningen van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen door. Voor niet alle ouders was alleen duidelijk dat zij de schuld alsnog moesten terugbetalen en dat het openstaande bedrag verder op kon lopen.

Automatisch een betaalpauze

Alle mensen die zich als gedupeerde in de toeslagenaffaire hadden aangemeld, kregen vanaf 2021 automatisch zo’n pauze. De fiscale dienst deed dit op verzoek van de Tweede Kamer en om ouders ‘rust te gunnen’. Het was de bedoeling om die pauze een jaar te laten duren, maar vanwege de coronacrisis en de langdurige afwikkeling van de toeslagenaffaire duurde de tijdelijke stop jaren langer.

Vorig jaar zijn beide diensten begonnen met het terugvorderen van de bedragen van de 100.000 mensen met zo’n pauzeknop. Voor een deel van de gedupeerden kwam dit als een verrassing, omdat zij in één keer alle achterstanden van de afgelopen jaren moeten terugbetalen. De diensten stopten namelijk alle vormen van belasting: van inkomstenbelasting tot kindgebonden budget en van motorrijtuigenbelasting tot kinderopvangtoeslag, waardoor het totaalbedrag kon oplopen. In 2021 is besloten om gedupeerden 30.000 euro compensatie te geven, maar volgens de NOS is dat bedrag vaak allang uitgegeven.

Brieven nooit ontvangen

Naar de mening van het Ministerie van Financiën zijn mensen via de website, gesprekken en jaarlijkse brieven op de hoogte gesteld en heeft het merendeel van de mensen met een pauzeknop de aanslagen en beschikkingen betaald. Toch zijn er ook gedupeerden die zeggen de brieven niet te hebben ontvangen of belden met de Belastingtelefoon die ze niet kon verder helpen, waardoor sommigen het spoor bijster raken. Ook zijn er gevallen bekend van mensen bij wie het bedrag zomaar werd afgeschreven en ze geen saldo meer hadden bij het afrekenen van de boodschappen.

Hopen op goede oplossing

Volgens advocaat Pauline Ros, die gedupeerden van de toeslagenaffaire bijstaat, kreeg ze de afgelopen week veel telefoontjes. “Mensen zijn in paniek, de blauwe enveloppen doet ze denken aan de toeslagenaffaire.” De raadsvrouw laat weten dat gedupeerden een betalingsregeling of kwijtschelding kunnen aanvragen, maar ‘omdat de regels streng zijn, ze vaak opnieuw in de stress raken’. Ze hoopt dat de fiscale diensten vanwege de uitzonderlijke omstandigheden sneller een regeling kunnen geven. “Mijn cliënten begrijpen dat ze moeten terugbetalen en willen dat ook heel graag, daarom hopen ze op een oplossing.”



