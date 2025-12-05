Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2026 vastgesteld

De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2026 is gepubliceerd.

Deze regeling van de minister van SZW is op 5 december 2025 in de Staatscourant gepubliceerd en stelt de premiepercentages vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (Aow) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag.

Daarnaast wordt het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Ook wordt de loongrens voor indeling in de sector grootwinkelbedrijf geïndexeerd.

Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de Aow bedraagt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wfsv ten hoogste 18,25 procent. Het kabinet heeft besloten het premiepercentage Aow te handhaven op het niveau van 17,90 procent.

Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de Anw wordt vastgesteld op 0,10 procent.

Maximumpremieloon

Het maximumpremieloon wordt herzien naar de mate waarin het minimumloon wordt herzien. Dat gebeurt elk half jaar, omdat het minimumloon op 1 januari en op 1 juli wordt aangepast. Voor de premieheffing geldt echter het hele jaar hetzelfde maximumpremieloon, dat van januari.

Verder wordt voor de premieheffing het maximumpremieloon (naar beneden) afgerond op hele euro’s. Voor 2026 wordt het maximumpremieloon voor de premieheffing vastgesteld op 79.409 euro. Dat is een stijging van 4,67 procent ten opzichte van 2025. Dit weerspiegelt het feit dat het minimumloon is gestegen met 2,46 procent (juli 2025) en met 2,16 procent (januari 2026).

Maximumdagloon

Voor de berekening van het maximumdagloon per januari wordt uitgegaan van het niet-afgeronde maximumpremieloon. Het maximumdagloon is dan gelijk aan 1/261e van 79.409,25 euro, oftewel 304,25 euro.

Maximumbijdrageloon gelijk aan maximumpremieloon

Het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet stelt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vast op hetzelfde bedrag als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds

Voor de premieheffing ten behoeve van het AWf worden twee premiepercentages vastgesteld. Een lage premie wordt geheven over loon uit schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste contracten), loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende leerweg, loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 weken of 52 verloonde uren per maand, en voor AWf-premie over uitkeringen.

De hoge premie is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen en ingeval van herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie met terugwerkende kracht (flexcontracten). De hoge premie is 5 procentpunt hoger dan de lage premie.

De percentages voor de premie voor het AWf worden voor 2026 vastgesteld op 2,74 procent (laag tarief) en 7,74 procent (hoog tarief).

Premiepercentage Uitvoeringsfonds voor overheid

Het percentage voor de premie voor het Ufo is 0,68 procent. Het percentage is daarmee hetzelfde als afgelopen jaar.

Premiepercentages Arbeidsongeschiktheidsfonds

Met ingang van 2022 is een gedifferentieerde premie voor het Aof vastgesteld met twee premiepercentages. Het lage premiepercentage is van toepassing op kleine werkgevers. Het hoge premiepercentage is van toepassing op overige werkgevers.

De Aof-premie wordt voor 2026 vastgesteld op 7,63 procent (hoog tarief) en 6,27 procent (laag tarief). In deze tarieven is de stijging verwerkt waar de Tweede Kamer het kabinet in het amendement Van Eijk c.s. op het Belastingplan 2026 toe heeft opgeroepen (TK 36 812 nr. 109).

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

Het percentage van de opslag voor de dekking van de uitgaven voor de kinderopvangtoeslag is 0,50 procent. Dit is een opslag op de premie voor het Aof.

Indexering loongrens voor sector Grootwinkelbedrijf

De wijziging in dit artikel betreft de jaarlijkse indexering van de loongrens voor de sector Grootwinkelbedrijf aan de hand van de ontwikkeling van de contractlonen. De sectorindeling is vanaf 2020 niet meer van belang voor de WW-premie, maar is nog van belang voor de heffing van premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor kleine en middelgrote werkgevers.

De loongrens wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2025 geïndexeerd met 4,90 procent op basis van de gemiddelde contractloonontwikkeling van bedrijven over 2025 zoals die in de Macro Economische Verkenning 2026 van het Centraal Planbureau (CPB) is opgenomen.

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2025, nr. 2025-0000276298, houdende de vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2026