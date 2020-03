Accountants en beleggers pleiten voor internationale standaard niet-financiële informatie

Zowel accountants als beleggers zien de noodzaak om wereldwijd tot een standaard te komen voor de niet-financiële verslaggeving die steeds vaker wordt verlangd. De verenigde Europese accountants van Accountancy Europe en beleggersclub Eumedion pleiten gezamenlijk voor één set regels die worden ondergebracht bij de IFRS Foundation.

IFRS

Naast de verantwoordelijkheid van de IFRS Foundation voor de boekhoudregels in ruim 140 landen zou een tweede, duurzame poot moeten worden ingericht om dat mogelijk te maken. Op die manier is het beste gegarandeerd dat de nieuwe regels onafhankelijk tot stand komen en waar nodig aansluiten bij de bestaande financiële standaarden, melden beide organisaties in hun reactie op een internetconsultatie over herziening van de Europese richtlijn voor niet-financiële verslaggeving.

Eumedion

De Europese richtlijn niet-financiële verslaggeving moet worden omgevormd naar een verordening, vindt Eumedion. Die verordening moet uiteindelijk de basis leggen voor de verwijzing naar en de Europese goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden op het terrein van niet-financiële informatie. In de reactie geeft Eumedion aan het proces tot herziening van de richtlijn niet-financiële verslaggeving ten volle te ondersteunen: ‘De herziening loopt in de pas met Eumedion’s pleidooi om een onafhankelijke wereldwijde standard setter op te richten die internationale niet-financiële verslaggevingsstandaarden zou moeten uitvaardigen. Eumedon meent dat er momenteel nog nauwelijks sprake is van eenduidige en vergelijkbare niet-financiële verslaggeving. De huidige richtlijn niet-financiële verslaggeving heeft op dit vlak niet voor verbetering gezorgd. Zonder vergelijkbare en consistente data zijn de prestaties van de ondernemingen op lange termijn voor beleggers lastig te beoordelen. Dat maakt het voor institutionele beleggers ook lastig om hun eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten. Eumedion hoopt dat de Europese instituties een katalysator zullen zijn voor het opstellen van internationale niet-financiële verslaggevingsstandaarden.’

Nieuwe markt voor accountancy

Accountants hebben een extra belang bij nieuwe standaarden. Zij zien namelijk een nieuwe markt ontstaan voor hun diensten, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) deed onlangs juist de aanbeveling aan minister Hoekstra van Financiën om ook ruimte te laten voor andere controles dan die door accountants. Martijn Bos van Eumedion ziet dat niet zitten: ‘Het jaarverslag moet uiteindelijk in zijn geheel worden afgetekend door één accountant.’

Bron: FD