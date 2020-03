Landbouw drukt groei groothandel

Bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling hebben in het laatste kwartaal van 2019 1% meer omzet geboekt dan een jaar ervoor, meldt het CBS. Dat matige groeicijfer is met name te wijten aan de handel in landbouwproducten, die sterk kromp.

De toename van 1% is de laagste omzetgroei sinds het eerste kwartaal van 2016. Hoewel het aantal faillissementen daarnaast steeg, is het vertrouwen onder ondernemers overwegend positief gebleven. Over heel 2019 is de omzet in de groothandel ruim 2% gegroeid, minder sterk dan in 2018 (4%) en 2017 (7%). De groothandel in landbouwproducten (zoals granen, ruwe tabak, planten en dieren) gooit vooral roet in het eten: die is in het vierde kwartaal met bijna 6% gekrompen. De andere branches zijn wel gegroeid; de handel in olie en steenkool pluste met 6,5% het meest, gevolgd door de groothandel in non-foodartikelen (+5%).

Meer faillissementen

In de laatste drie maanden van 2019 zijn 104 groothandelsbedrijven failliet verklaard, een stuk meer dan de 87 faillissementen in het derde kwartaal. Het is voor het eerst sinds begin 2017 dat er in de sector meer dan 100 bedrijven failliet werden verklaard in een kwartaal. Wel zijn ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling iets positiever geworden. Zowel over de omzetverwachting, de personeelssterkte als de winstgevendheid was het aantal optimisten groter dan het aantal pessimisten.

Bron: CBS