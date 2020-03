Online aangifte erfbelasting 2020 beschikbaar

Aangifte erfbelasting doen voor een overlijden in 2020 kan vanaf nu via de online aangifte in Mijn Belastingdienst, meldt de fiscus. Hoe dat werkt, online aangifte doen in Mijn Belastingdienst, leest u bij In 4 stappen online aangifte doen voor de erfbelasting.

Soms kunt u de online aangifte niet gebruiken. Dat is het geval als:

er meer dan 50 erfgenamen zijn

een ongeboren kind erfgenaam is

Gebruik in dat geval het papieren aangifteformulier erfbelasting (pdf), dat u op uw computer kunt invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.